Jaguar affirme que plus de 50 000 personnes ont manifesté leur intérêt pour son virage électrique

Jaguar indique qu’environ 80 % des personnes inscrites pour recevoir des nouvelles de son retour à l’électrique ne connaissent pas la marque.

Jaguar affirme que plus de 50 000 personnes dans le monde ont manifesté leur intérêt pour son virage électrique.

Moins de 20 % des personnes intéressées connaissent Jaguar.

La Type 01 sera le premier grand test de la stratégie tout électrique de l’entreprise.

Jaguar affirme que plus de 50 000 personnes dans le monde ont demandé à recevoir des nouvelles de son virage électrique. Environ 80 % de ces contacts n’ont jamais possédé de véhicule de la marque.

Ces inscriptions ne sont qu’un premier indicateur d’intérêt, et non des commandes ou des engagements fermes d’achat. Jaguar les appelle des « KMI », pour « keep me informed » — des contacts qui souhaitent être tenus au courant. Dans une entrevue, le directeur général Rawdon Glover a déclaré que l’entreprise communique régulièrement avec les personnes inscrites sur la liste.

La proportion de clients potentiels qui ne connaissent pas Jaguar correspond presque parfaitement au plan de l’entreprise, qui souhaite se repositionner sur le marché du luxe. Le constructeur britannique, propriété de Tata Motors, est en train de remplacer ce qui reste de sa gamme actuelle par une offre entièrement électrique.

Cette stratégie signifie que Jaguar s’attend clairement à perdre une partie, voire la majorité, de sa clientèle établie. Glover avait précédemment estimé que jusqu’à 85 % des acheteurs actuels pourraient se tourner vers une autre marque lorsque Jaguar passera entièrement aux véhicules électriques, sans compter que ceux-ci seront plus chers. L’entreprise souhaite attirer une clientèle différente plutôt que de conserver chaque acheteur de ses modèles abandonnés.

Le premier grand produit de Jaguar dans cette nouvelle phase est la Type 01, une voiture électrique de grand tourisme à quatre portes. Son design et son positionnement sur le marché s’éloignent des offres précédentes de la marque, notamment les XE, XF et XJ. Jaguar a indiqué que ses futurs produits se situeront dans un segment du luxe plus exclusif, plaçant la marque dans un contexte différent et plus concurrentiel que celui de ses rivales historiques, BMW, Mercedes-Benz et Audi.

La Type 01 permettra de vérifier si ce positionnement fonctionne réellement. Jaguar a besoin de clients prêts à payer une prime importante pour sa nouvelle interprétation de la marque, mais n’a pas annoncé de prix dans les renseignements fournis. Le nombre de personnes ayant manifesté leur intérêt ne signifie pas nécessairement autre chose qu’une simple curiosité.

Jaguar a également rejeté les spéculations selon lesquelles l’entreprise reviendrait aux moteurs à combustion. Elle demeure déterminée à se consacrer exclusivement à l’électrique, sans prévoir de ramener des modèles à essence ou hybrides rechargeables. Faire marche arrière pourrait affaiblir l’identité qu’elle tente d’établir, non sans difficulté.

Glover a déclaré que les premières réactions ont jusqu’ici confirmé la décision de Jaguar de monter en gamme. Le prochain indicateur sera le nombre de commandes reçues lorsque la Type 01 arrivera sur le marché.

Source: motor1