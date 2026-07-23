J.D. Power : il est peu probable que le Canada atteigne un taux d’adoption des VE de 75 % d’ici 2035

J.D. Power prévoit que les véhicules électriques représenteront 42,5 % des ventes de véhicules neufs au Canada d’ici 2035, alors qu’Ottawa prépare un règlement de remplacement sur les émissions au tuyau d’échappement.

J.D. Power prévoit qu’à peine plus de 4 véhicules neufs sur 10 vendus seront des véhicules électriques d’ici 2035.

Ottawa remplace son mandat annulé sur les véhicules électriques par un règlement sur les émissions au tuyau d’échappement.

L’industrie appuie des règles sur les émissions qui reflètent la demande réelle des consommateurs et les conditions du marché.

Selon une nouvelle analyse de J.D. Power, le Canada est en bonne voie de ne pas atteindre l’objectif à long terme du gouvernement fédéral en matière d’adoption des véhicules électriques, alors qu’Ottawa prépare un nouveau cadre réglementaire axé sur les émissions au tuyau d’échappement des véhicules plutôt que sur des quotas obligatoires de ventes de véhicules électriques.

La société spécialisée en données et en analytique automobile prévoit que les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables représenteront 42,5 % des ventes de nouveaux véhicules légers au Canada d’ici 2035. Cette estimation demeure bien en deçà de l’objectif déclaré du gouvernement fédéral visant à obtenir des réductions d’émissions équivalentes à un taux d’adoption des véhicules électriques de 75 % d’ici la même année.

J.D. Power indique que plusieurs développements récents en matière de politiques publiques favorisent une adoption accrue des véhicules électriques, notamment le retour de l’incitatif fédéral à l’achat et un accord commercial qui permettra à un plus grand nombre de véhicules électriques fabriqués en Chine d’entrer sur le marché. Malgré ces mesures, l’entreprise relève que les préoccupations persistantes des consommateurs concernant l’autonomie, les infrastructures de recharge et les performances par temps froid continuent de freiner une adoption plus large.

Les prévisions canadiennes demeurent supérieures aux perspectives de J.D. Power pour les États-Unis, où les véhicules électriques devraient représenter 36,8 % des ventes de véhicules neufs d’ici 2035. À l’échelle mondiale, l’entreprise prévoit que les véhicules électriques représenteront 61,3 % des ventes de nouveaux véhicules légers au cours de la même période.

Ces données sont publiées au moment où le gouvernement fédéral élabore un nouveau règlement sur les émissions au tuyau d’échappement à la suite de l’annulation, plus tôt cette année, de l’ancien mandat fédéral sur les ventes de véhicules zéro émission. Le premier ministre Mark Carney a annoncé que le gouvernement mettrait de l’avant des normes d’émissions conçues pour atteindre des réductions comparables à une part de marché des véhicules électriques de 75 % d’ici 2035, bien qu’aucun projet de règlement n’ait encore été publié.

Les associations de l’industrie représentant les principaux constructeurs automobiles affirment que les futurs règlements devraient refléter la demande des consommateurs plutôt que des objectifs de ventes prédéterminés. Ce passage résume l’opinion de Brian Kingston, de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, selon laquelle les prévisions de J.D. Power concernant les véhicules électriques constituent un point de référence réaliste. Le président-directeur général des Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, Lucas Malinowski, a ajouté qu’Ottawa envisage des règles sur les émissions allant jusqu’en 2032 plutôt qu’en 2035 afin d’offrir une plus grande souplesse à mesure que les conditions du marché évoluent. Il s’attend à la publication d’un projet de règlement cet été, bien qu’Environnement et Changement climatique Canada n’ait confirmé aucun échéancier.

Source: Automotive News