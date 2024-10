Hyundai veut que vous regardiez votre contenu vidéo sur le pare-brise

Hyundai Mobis est à l’origine du projecteur miniature.

La société allemande Zeiss fournit le film micro-mince pour le pare-brise.

La technologie à bord de l’automobile est là pour rester. Déjà, un écran tactile est presque monnaie courante en 2024 et l’aspect sécurité n’a jamais été aussi élevé qu’en ce moment. Et cette tendance ne peut que s’accélérer ou du moins, changer de forme.

La division Hyundai Mobis, appartenant au groupe coréen regroupant les trois marques (Hyundai, Kia et Genesis), vient de dévoiler ce concept de grand écran affiché directement sur le pare-brise à la manière des systèmes affichage tête haute, mais en beaucoup plus vaste. Le « plus vaste » ici est important, car les concepteurs de ce dispositif utilisent toute la largeur du pare-brise plutôt qu’un simple écran de petite taille comme c’est actuellement le cas pour les véhicules qui profitent de cet avantage.

La technologie autoriserait la diffusion de films, d’appels vidéo ou même des jeux vidéo. En revanche, les informations utiles au conducteur s’afficheraient à la base de l’écran pare-brise.

Cette nouvelle technologie a été développée conjointement avec la maison allemande Zeiss. C’est d’ailleurs à cette firme qu’on doit le film de pare-brise micro-mince, tandis que le projecteur de taille réduite est une gracieuseté de Hyundai Mobis.

La technologie est ainsi faite que pendant que les passagers profitent du contenu vidéo qu’ils ont choisis pendant le trajet, le conducteur peut rester concentré sur la route devant lui, car le contenu n’est pas visible de son poste de pilote. Cette façon de faire existe déjà à bord de véhicules qui possèdent un troisième écran pour le passager qui empêche le visionnement par celui ou celle qui tient le volant.

Cet écran holographique se montre également favorable à l’adoption de planches de bord simplifiées, parce que l’affichage sur le pare-brise élimine l’utilisation de jauges dites plus traditionnelles. Il serait même possible d’afficher du contenu sur les fenêtres latérales et le toit ouvrant.

Les deux partenaires prévoient lancer l’application à bord d’un modèle de production dès 2027. Et on peut imaginer que cette technologie sera tout d’abord intégrée aux produits de la marque de luxe Genesis.