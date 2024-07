Hyundai veut informer les futurs acheteurs de véhicules électriques au Québec

À l’image d’un TED Talk, Hyundai Canada a organisé un TEV Talk et a réuni un panel de trois personnalités pour démystifier l’automobile électrique devant de potentiels clients invités ainsi que des étudiants.

La première conférence a eu lieu le mercredi 3 juillet à la concession Hyundai Électrifié au centre-ville de Montréal. Pour l’occasion, la marque coréenne a rassemblé quelques dizaines de clients et étudiants au fil de la journée devant Patrick Lefebvre, planificateur de produit senior chez Hyundai Canada, Daniel Breton, PDG de Mobilité Électrique Canada et Patrick Nadeau, propriétaire d’une Hyundai Ioniq 5 devenu électromobiliste ambassadeur suite à son périple jusqu’au Mexique à bord de sa voiture électrique. Tous ont pu en profiter pour en apprendre davantage sur l’électromobilité.

Scindée en trois portions, la présentation fait d’abord un survol historique de l’automobile électrique. Ensuite, Daniel Breton déboulonne cinq mythes entourant les véhicules électriques entourant la pollution, l’utilisation en hiver, les bornes de recharge, le prix et le comportement routier. Enfin, Patrick Nadeau raconte son périple s’étirant sur plus de 15 000 kilomètres au cours desquels il s’est rendu au Mexique au volant de sa Hyundai Ioniq 5 2022. Il partage les enjeux, défis et souvenirs de ce voyage s’étant étiré sur une durée de trois mois. Avant de faire le saut vers un véhicule 100 %, cet entrepreneur de Chaudière-Appalaches conduisait un Ford F-150.

Entre les présentations des panélistes, les participants sont invités à poser des questions, à interagir et à commenter.

Dans la salle d’exposition de cette concession dédiée uniquement aux véhicules électriques en plein coeur du centre-ville de la métropole, les invités pouvaient voir de près et monter à bord d’une Hyundai Ioniq 5 N ainsi qu’une Ioniq 6. Des essais routiers étaient également disponibles.

Au cours des mois à venir, Hyundai Canada entend étendre l’initiative à l’échelle canadienne.