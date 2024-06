Essai routier 2024 Hyundai Ioniq 5 N : Une voiture électrique spéciale à tous points de vue

La Hyundai Ioniq 5 N 2024 est spéciale à tous points de vue qui élève non seulement la gamme N du constructeur coréen, mais aussi la marque Hyundai et les véhicules électriques dans leur ensemble.

Points forts

Des performances exceptionnelles

De nombreuses fonctionnalités intéressantes

La polyvalence n’est pas compromise

Attire énormément d’attention

Cons

Les pneus très larges se font parfois sentir

Baisse notable de l’autonomie électrique

Attire énormément d’attention…

La Hyundai Ioniq 5 N 2024 change la donne en ce qui concerne la gamme performance de Hyundai. Si les modèles N à essence comme l’ancienne Veloster N ou la nouvelle Elantra N sont amusants et rapides, ils manquent de punch et d’agressivité par rapport à certains de leurs rivaux directs. Le premier véhicule électrique N n’a pas ce problème. Comparée à d’autres véhicules électriques de haut calibre dans la même gamme de prix, comme la Kia EV6 GT ou la Tesla Model 3 Performance, la nouvelle Ioniq 5 N établit une nouvelle référence dans de nombreux domaines, de l’aptitude à prendre des virages à l’accélération en ligne droite en passant par la polyvalence de l’habitacle. La dernière fois que j’ai pris autant de plaisir à bord d’un véhicule électrique dit performant, c’était au volant d’une Porsche Taycan GTS. Si la Ioniq 5 N ne peut rivaliser avec le véhicule électrique allemand directement, elle offre une expérience similaire pour une fraction du prix.

Puissance et accélération

La nouvelle Hyundai Ioniq 5 N est équipée de deux moteurs électriques d’une puissance totale de 601 ch. Cependant, en appuyant sur le bouton orange situé à droite du volant, vous activez ce que Hyundai appelle le N Grin Boost, qui libère 641 chevaux et 568 livres-pieds de couple. Cela permet à la voiture électrique phare de Hyundai d’atteindre 100 km/h en 3,4 secondes. La Ioniq 5 N offre le type d’accélération initiale qui coupe le souffle, tire la peau et fait sourire instantanément. Le type d’accélération qui fait la réputation des véhicule électriques les plus rapides, en réalité. Mieux encore, la puissance est toujours là et, contrairement à certaines rivales, comme la Tesla Model 3 Performance, la Ioniq 5 N offre beaucoup de couple même à des vitesses plus élevées. La voiture ne semble jamais s’essouffler.

Expérience sonore immersive

La façon dont la Ioniq 5 N accélère et ré-accélère suffirait à créer une expérience de conduite parfaite pour n’importe quel passionné. Cependant, le N Active Sound généré par les haut-parleurs du véhicule ajoute une couche supplémentaire à l’aventure. Depuis un certain temps, les constructeurs automobiles font grand cas du son que produisent leurs véhicules électriques, avec des résultats mitigés. L’offre de Hyundai est bien plus qu’un gadget à oublier. La Ioniq 5 N reproduit à la perfection le son d’un échappement de performance, comparable à celui d’une BMW M3 ou d’une Audi RS5. Ce son reproduit correctement les changements de vitesse et les accélérations rapides, ajoutant beaucoup à l’expérience de conduite. Il est complété par la fonction N e-shift qui reproduit la sensation de changement de vitesse d’une voiture sport traditionnelle. Là encore, cela aurait pu être un désastre du point de vue de l’exécution, mais la sensation est si naturelle que les puristes ne voudront pas la désactiver.

Un réglage précis à tous points de vue

La Hyundai Ioniq 5 N présente des caractéristiques que l’on retrouve normalement sur une voiture de sport axée sur le rallye ou sur une voiture de course traditionnelle. La colonne de direction renforcée et le système de direction assistée spécialement mis au point, appelé N-RMDPS, qui comprend des rapports de direction plus élevés et un meilleur retour de couple, rendent la direction plus directe et plus communicative. En outre, le système de récupération de la force de freinage N Pedal a été ajusté pour compenser le poids supplémentaire du groupe motopropulseur électrique et pour améliorer la tenue de route dans les virages. Fonctionnant comme un système de freinage régénératif traditionnel à une pédale, le système décélère lorsque vous levez le pied de l’accélérateur. La différence essentielle réside dans le fait que la technologie optimise le transfert de poids lié au ralentissement afin de stabiliser et d’affiner la tenue de route dans les virages.

La Ioniq 5 N est également équipée d’une série de gadgets destinés à faciliter les dérapages contrôlés (le bon vieux drift). La technologie N Drift Optimizer équilibre plusieurs systèmes du véhicule en temps réel pour maintenir les angles de dérive. La fonction Torque Kick Drift simule l’action de l’embrayage des véhicules à essence à propulsion arrière pour initier instantanément le dérapage. Le système de répartition du couple N, avec sa répartition du couple avant et arrière entièrement variable et réglable sur 11 niveaux, permet d’ajuster avec précision les réactions du modèle.

En d’autres termes, il se passe beaucoup de choses lorsque vous prenez un virage avec la Ioniq 5 N, mais on ne le sent pas vraiment derrière le volant. Ce que l’on ressent, c’est le volant parfaitement équilibré sous les mains et la prévisibilité des mouvements de la carrosserie et du poids. Elle réagit exactement comme vous l’attendez, et l’équilibre dont elle fait preuve avant, pendant et après l’apex est remarquable. Beaucoup de véhicules électriques rapides sont nettement moins agréables dans un virage serré, mais la Ioniq 5 N est une exception.

Charger la Hyundai Ioniq 5 N de 2024

Derrière l’énorme moteur électrique se trouve une batterie de 84 kWh qui, grâce à l’architecture 800V de Hyundai, peut se charger sur une borne de 350 kW (284 kW de charge maximale). Cette capacité de charge rapide est l’un des points forts de toute Hyundai Ioniq 5 ou Ioniq, et dans le cas de la Ioniq 5 N, la charge est aussi rapide que la voiture elle-même. J’ai atteint une vitesse de charge maximale de 172 kW presque instantanément sur un chargeur de 180 kW, tandis qu’à la maison, sur un chargeur de 7,2 kW, j’ai pu recharger de 15 % à 100 % en moins de 9 heures.

Autonomie et confort

Comme pour de nombreux véhicules électriques axés sur les performances, l’autonomie handicapée par les performances. La Ioniq 5 N promet 356 km d’autonomie, mais avec une voiture comme celle-ci, l’autonomie peut varier considérablement en fonction de la part des performances disponibles que vous cherchez à exploiter. Vous pouvez facilement atteindre une moyenne de plus de 30 kWh aux 100 km de consommation électrique, mais au cours des derniers jours passés avec la Ioniq 5 N, lorsque j’étais plus intéressé par son comportement en tant que véhicule quotidien et donc son confort, j’ai atteint une moyenne de 25,8 kWh, ce qui équivaut à environ 325 km d’autonomie. En hiver, il faut s’attendre à ce que l’autonomie tombe à 225-250 km, par contre.

Même avec les énormes jantes de 21 pouces et la suspension sport, la Ioniq 5 N n’est pas terriblement inconfortable. La suspension ne vous fait pas trembler à chaque bosse ou nid-de-poule. Elle est certainement utilisable et même agréable comme véhicule de tous les jours. Cependant, la largeur des pneus les rend susceptibles de suivre toutes les ondulations de la chaussée. Les sièges au support latéral généreux sont parfaits pour vous maintenir droit dans un virage serré, mais ils manquent un peu de rembourrage pour les longs trajets sur autoroute.

Malgré ces petits problèmes, la Hyundai Ioniq 5 N 2024 est un véhicule qu’on peut apprécier jour après jour avec des qualités sportives impressionnantes. Comme les autres modèles Ioniq 5, elle est exceptionnellement polyvalente. L’espace pour la tête et les jambes à l’arrière peut accueillir des adultes ou des adolescents sans problème. Si vous avez deux sièges enfants à installer à l’arrière, vous n’aurez pas de problème non plus. Les vitres sont même équipées de pare-soleil intégrés, ce qui a été une agréable surprise.

La Hyundai Ioniq 5 N 2024 est plus rapide, plus dynamique et plus amusante que l’EV6 GT ou la Model 3 Performance. Elle est également plus spacieuse et plus accueillante pour une famille. Vendue à environ 80 000 $ et ne bénéficiant d’aucun rabais, la Ioniq 5 N se devait d’être spéciale, et elle l’est vraiment.