Hyundai prépare une camionnette hybride à châssis échelle et peut-être un VUS pour s’attaquer au Toyota 4Runner

Hyundai va probablement développer un VUS robuste basé sur sa future camionnette intermédiaire à châssis échelle.

Le modèle devrait arriver sur le marché après 2030.

Il sera vraisemblablement doté d’une motorisation hybride.

Il vise directement les Toyota 4Runner, Jeep Wrangler et Ford Bronco.

Hyundai vise l’un des segments les plus fidèles d’Amérique du Nord. Lors d’une présentation à New York, le PDG José Muñoz a confirmé que le constructeur développe une camionnette intermédiaire à châssis échelle pour le marché américain, dont le lancement est prévu d’ici 2030. Il a également évoqué le « potentiel » d’un VUS basé sur la même architecture, ce qui placerait Hyundai directement face aux tout-terrain les plus établis du marché américain.

« Cette expansion nous permet d’élargir notre portée et de rejoindre les clients au cœur du marché américain », a déclaré Muñoz.

Les références : Toyota, Ford, Jeep

Toyota domine actuellement le segment des VUS intermédiaires à châssis échelle avec des modèles comme le 4Runner, le Land Cruiser et le Lexus GX. Ford mise sur le Bronco, tandis que Jeep continue de capitaliser sur l’iconique Wrangler. Des rumeurs persistent également selon lesquelles Nissan pourrait relancer le Xterra.

Dans la catégorie des VUS pleine grandeur, GM et Toyota mènent la danse, avec l’Expedition de Ford, les nouveaux Armada et Infiniti QX80 de Nissan, ainsi que la gamme Wagoneer de Jeep, qui peine à convaincre. Hyundai n’a pas précisé si son futur VUS serait de taille intermédiaire ou pleine grandeur. Cependant, compte tenu de la plateforme partagée avec la future camionnette intermédiaire, il est plus probable qu’il s’agisse d’un rival direct des 4Runner et Wrangler.

Pour le moment, il n’a y aucune indication que Hyundai pourrait utiliser la plate-forme du Kia Tasman 2025, une nouvelle camionnette justement construite sur un châssis- en échelle.

Un terrain de jeu plus exigeant

Hyundai n’est pas novice en matière de VUS aux États-Unis — la marque en vend depuis des décennies — et s’est même aventurée dans l’univers des camionnettes en 2021 avec la Santa Cruz dérivée du Tucson. Mais ce futur modèle à châssis échelle représente un saut dans une catégorie beaucoup plus exigeante, où les concurrents investissent des milliards en ingénierie et en marketing. Ces véhicules incarnent non seulement l’héritage des marques, mais génèrent aussi d’importantes marges bénéficiaires.

À noter qu’Hyundai a récemment annoncé une collaboration avec GM pour développer des camions et VUS destinés à l’Amérique latine. Toutefois, Muñoz a précisé que la camionnette prévue pour les États-Unis — et possiblement un VUS — serait un projet 100 % maison. L’électrification fait aussi partie du plan, le dirigeant confirmant que la camionnette sera électrifiée, probablement sous forme hybride.

Chasser les profits et la loyauté

Les véhicules à châssis échelle sont non seulement populaires aux États-Unis, mais aussi extrêmement rentables pour les constructeurs. Hyundai, qui s’est solidement établi parmi les grands joueurs en Amérique du Nord, estime désormais avoir la confiance — et les ressources — nécessaires pour se mesurer à des concurrents aussi ancrés que Toyota, Ford et Jeep.