Hyundai mise gros sur les véhicules électriques : Objectif de 2 millions d’unités d’ici 2030, investissement de 100 milliards $

Le plan stratégique vise une croissance significative, une gamme de véhicules électriques élargie et une technologie de batterie améliorée

Hyundai vise 5,55 millions de ventes mondiales d’ici 2030, soit une augmentation de 30 % par rapport aux niveaux de 2023.

La stratégie comprend la vente de 2 millions de véhicules électriques par an et l’élargissement des options hybrides.

Hyundai prévoit d’investir 120,5 milliards $ dans le développement, le capital et les investissements stratégiques jusqu’en 2033.

Hyundai Motor Company a annoncé sa nouvelle stratégie à moyen et long terme, baptisée « Hyundai Way », lors de sa journée des investisseurs 2024. Le plan définit des objectifs ambitieux en matière de croissance des ventes, d’électrification et de progrès technologiques au cours de la prochaine décennie.

Les principaux objectifs de la stratégie sont les suivants :

Augmenter les ventes mondiales annuelles à 5,55 millions d’unités d’ici 2030, soit une hausse de 30 % par rapport aux niveaux de 2023.

vendre 2 millions de véhicules électriques par an d’ici à 2030

étendre la gamme de véhicules hybrides de 7 à 14 modèles

Introduction de nouveaux modèles de véhicules électriques à autonomie étendue (EREV) avec plus de 900 km d’autonomie

Proposer une gamme complète de 21 modèles de VE d’ici 2030

Pour atteindre ces objectifs, Hyundai prévoit d’investir 120,5 milliards de dollars canadiens entre 2024 et 2033. Ce montant comprend 54,5 milliards de dollars canadiens pour la recherche et le développement, 51,6 milliards de dollars canadiens pour les dépenses en capital et 14,4 milliards de dollars canadiens pour les investissements stratégiques.

L’entreprise élargira son offre de véhicules hybrides, avec notamment un système hybride de nouvelle génération dont le lancement est prévu pour janvier 2025. Hyundai vise à vendre 1,33 million d’unités hybrides d’ici 2028, ce qui représente plus de 40 % de son plan de vente global.

Dans le segment des VE, Hyundai développe un nouveau EREV qui servira de passerelle vers l’électrification complète. La production de masse des modèles EREV devrait commencer en Amérique du Nord et en Chine à la fin de l’année 2026.

Hyundai prévoit également de renforcer sa technologie de batterie, dans le but de développer des batteries NCM abordables et d’améliorer les caractéristiques de sécurité. L’entreprise appliquera une nouvelle structure de batterie cellule-véhicule (CTV) afin d’optimiser l’intégration et les performances.

Outre le développement de véhicules, Hyundai a annoncé son intention de lancer une activité de fonderie de véhicules autonomes, afin de fournir des véhicules autonomes à des entreprises mondiales de logiciels.

L’entreprise a pour objectif d’atteindre une marge bénéficiaire opérationnelle supérieure à 10 % d’ici 2030. L’entreprise vise à atteindre une marge bénéficiaire opérationnelle supérieure à 10 % d’ici à 2030. Elle a également dévoilé une nouvelle politique de retour aux actionnaires, comprenant un dividende annuel minimum de 10 milliards de dollars canadiens et un programme de rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 4 milliards de dollars canadiens entre 2025 et 2027.

La capacité de production de Hyundai Motor augmentera d’un million d’unités d’ici à 2030, avec l’ouverture de nouvelles installations en Géorgie (États-Unis) et à Ulsan (Corée du Sud). L’entreprise renforce également sa présence sur les marchés émergents tels que l’Inde et l’Indonésie.