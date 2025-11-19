Hyundai fait un don de 100 000$ au Fonds d’oncologie pédiatrique du CHUS

Le Fonds d’oncologie pédiatrique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS été mis sur pied le 6 novembre.

Il s’agit du dernier versement d’une somme de 4 millions de dollars donnée par L’espoir sur roues de Hyundai depuis février 2025.

Depuis son lancement, L’espoir sur roues a versé 1 350 000$ pour soutenir les soins et la recherche en oncologie pédiatrique au Québec

Dans le cadre de son organisme à but non lucratif L’espoir sur roues, Hyundai Canada a remis un chèque de 100 000$ au nouveau Fonds d’oncologie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke.

Ce don représente le dernier versement d’un engagement de 4 millions de dollars pour lutter contre le cancer pédiatrique qui avait été annoncé en février 2025. De cette somme, 1 350 000$ ont été versés au Québec.

Lancé le 6 novembre dernier, le nouveau Fonds d’oncologie pédiatrique du CIUSS de l’Estrie – CHUS vise un objectif de 10 millions de dollars, qui permettrait de garantir des soins continus pour les enfants atteints de cancer à l’unité de Charles Bruneau, à Sherbrooke.

Étant membre du Children’s Oncology Group, le plus grand consortium international de recherche multicentrique au monde, cette unité collabore et a accès à plusieurs projets de recherche clinique au Canada et à l’échelle globale.

Selon M. Martin Clermont, directeur général de la fondation CHUS « Aujourd’hui, 95% des enfants atteints de cancer reçoivent un traitement spécialisé au CHUS, comparativement à 25% en 2018 ».

Cela permet ainsi aux familles de l’Estrie ayant un enfant atteint du cancer de bénéficier de soins de qualité à proximité de leur domicile.

En plus d’être le premier don au Fonds d’oncologie pédiatrique du CHUS, cette contribution de 100 000$ est aussi le 16e don de L’espoir sur roues, qui est maintenant reconnu comme un organisme de bienfaisance à but non lucratif.

En plus de contributions de Hyundai Canada à titre corporatif, les 225 concessionnaires de la marque participent à la levée de fonds pour les projets soutenus par L’espoir sur roues.

Présente au Canada depuis le début de l’année, L’espoir sur roues a été lancée en 1998 aux États-Unis et est maintenant l’un des plus grands contributeurs sans but lucratif à la recherche sur le cancer pédiatrique de ce pays.