Les constructeurs automobiles réclament la fin des mandats fédéraux pour les VE après l’annulation du programme iZEV

L’industrie automobile canadienne réclame une révision des mandats après l’annulation du programme fédéral d’incitation à l’achat de VE.

La fin du programme iZEV perturbe l’accessibilité des VE au Canada.

Les constructeurs automobiles soulignent les obstacles liés à la parité des prix et à l’infrastructure.

L’industrie demande une réévaluation des mandats pour soutenir l’adoption des VE.

L’industrie automobile canadienne a appelé à la fin des mandats fédéraux pour les véhicules électriques (VE) après l’arrêt brutal du programme d’incitation pour les véhicules à émissions nulles (iZEV). Ce programme, conçu pour compenser les coûts initiaux plus élevés des VE, devait initialement se poursuivre jusqu’au 31 mars 2025. Cependant, Transports Canada a annoncé que le financement serait épuisé plus tôt et a confirmé plus tard la fin complète du programme.

Le groupe des Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, qui représente 16 constructeurs automobiles, s’est inquiété du manque de clarté de l’annonce. David Adams, son président-directeur général, a critiqué la décision en déclarant : « L’annonce d’aujourd’hui ne fait qu’ajouter au chaos et à la confusion qui ont commencé avec l’annonce de vendredi. Elle envoie certainement le mauvais message aux Canadiens qui cherchent à acheter un véhicule électrique par un gouvernement qui souhaite qu’ils le fassent.

La suppression du programme iZEV est considérée comme un revers pour l’adoption des VE au Canada. L’association a souligné que les incitations sont essentielles pour combler l’écart de coût jusqu’à ce que la parité de prix entre les VE et les véhicules à moteur à combustion interne soit atteinte. Sans ce soutien, les objectifs du mandat fédéral pour les véhicules à émissions nulles (ZEV) deviendront de plus en plus difficiles à atteindre.

Les constructeurs automobiles ont également fait part de leurs inquiétudes quant à l’insuffisance des infrastructures de recharge, qui décourage encore davantage les consommateurs de passer aux VE. L’industrie a demandé au gouvernement de veiller à ce que les acheteurs de VE soient abordables et pratiques avant d’imposer des mandats stricts.

L’approche du gouvernement canadien, qui consiste notamment à pénaliser les fabricants qui n’atteignent pas les quotas de véhicules électriques rechargeables, a été critiquée pour l’absence de politiques complémentaires visant à éliminer les obstacles liés au prix et à l’infrastructure. Le groupe prévient que cela pourrait compromettre la croissance du marché des VE au Canada et entraver les progrès vers les objectifs de réduction des émissions.