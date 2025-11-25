Hyundai et Michelin prolongent leur partenariat pour faire progresser les technologies de pneus pour VÉ

Le troisième accord s’appuie sur les avancées précédentes de Hyundai et Michelin en matière de technologies de pneus afin de répondre aux besoins évolutifs des VE et de la mobilité

Hyundai et Michelin signent un troisième protocole d’entente axé sur les technologies de pneus de prochaine génération pour véhicules électriques et autonomes

La R et D cible une résistance au roulement ultra faible, le freinage SmartGrip et des systèmes de simulation par jumeau numérique

Le partenariat répond aux exigences de haute performance et de charge élevée de la mobilité future grâce à des solutions de pneus durables

Hyundai Motor Group et Michelin ont signé un troisième protocole d’entente (PE) pour accélérer le développement conjoint de technologies de pneus avancées destinées aux applications de mobilité future, y compris les véhicules électriques et autonomes.

Le nouvel accord de trois ans poursuit un partenariat amorcé en 2017 et renouvelé en 2022. Il met l’accent sur le développement de pneus à résistance au roulement extrêmement faible pour améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que de modèles haute performance pour optimiser la tenue de route et la sécurité.

Les deux entreprises travailleront à améliorer la performance des pneus pour les véhicules électriques haut de gamme, où le couple élevé, l’autonomie étendue et l’efficacité du freinage posent des défis techniques uniques. La collaboration comprend également le développement d’un système virtuel de conception de pneus pour soutenir les performances hors route, de même que l’avancement de la technologie SmartGrip afin d’améliorer la réponse au freinage. L’initiative vise des besoins essentiels en matière de mobilité, notamment une capacité de charge accrue, une performance de conduite améliorée et des solutions de pneus écologiques.

Les précédents protocoles d’entente entre Hyundai et Michelin ont mené à des résultats concrets, incluant des technologies de pneus appliquées au Hyundai IONIQ 5 et des innovations en prédiction d’usure et en systèmes de freinage. La phase actuelle s’appuie sur ces résultats pour renforcer davantage les capacités de Hyundai en matière d’intégration véhicule-pneu.

« Grâce à la troisième phase de collaboration technologique avec Michelin, nous nous attendons à réaliser des innovations en matière de technologies de pneus qui façonneront le marché de la mobilité future », a déclaré Yongsuk Shin, vice-président et chef du Genesis Engineering Design Center chez Hyundai Motor Group. « En tirant parti des compétences spécialisées des deux entreprises dans les technologies de mobilité et de pneus, nous utiliserons des solutions avancées. »

Hyundai et Michelin continueront de partager leurs ressources de recherche et d’intégrer leurs approches d’ingénierie afin d’accélérer le déploiement de nouvelles technologies de pneus dans les futurs modèles de véhicules.