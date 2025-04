Essai des pneus d’hiver Michelin X-Ice North 4 : Conduire avec des guerriers de l’hiver

Après avoir parcouru plus de 8 000 kilomètres dans des conditions hivernales au volant de notre Volkswagen Golf Alltrack DSG 2018, j’ai acquis une excellente compréhension du comportement des pneus d’hiver cloutés Michelin X-Ice North 4 au quotidien. Inspirés par les hivers nordiques, ces pneus, lancés en Europe en 2018 puis arrivés au Canada pour la saison 2020-2021, ont été mis à rude épreuve par les cycles de gel-dégel et les tempêtes de verglas soudaines typiques de Montréal.

Performance hivernale : Confiance par tous les temps

Michelin a conçu le X-Ice North 4 pour faire face aux hivers rigoureux. Il est doté d’un motif de bande de roulement évolué avec des lamelles 3D entrecroisées et des crampons spécialement conçus. Sur notre Alltrack, ces pneus fonctionnent en parfaite synergie avec le rouage intégral, offrant une conduite confiante et stable, même lorsque Dame Nature se déchaîne.

Dans la neige profonde, ils brillent. Lors d’une grosse tempête l’hiver dernier, notre Alltrack a circulé sans problème dans des rues non déneigées, alors que d’autres véhicules peinaient à avancer. L’agencement agressif des crampons et le composé de caoutchouc hivernal assurent une adhérence impressionnante, donnant l’impression que la voiture a été conçue pour ce type de conditions.

La performance sur glace est tout aussi convaincante. Quand la pluie verglaçante a transformé les routes en patinoires, ces pneus ont su maintenir le contrôle et la stabilité. Les freinages brusques, les manœuvres d’urgence et les virages se font de manière prévisible — une caractéristique essentielle lorsqu’on transporte sa famille.

Tailles offertes et garanties

Le Michelin X-Ice North 4 est offert en 50 dimensions différentes, ce qui en fait un choix polyvalent pour une vaste gamme de véhicules, allant des petites voitures aux VUS intermédiaires. Pour rassurer davantage les acheteurs, Michelin propose le Plan Promesse Michelin, qui comprend une garantie de satisfaction de 60 jours, l’assistance routière et une garantie limitée standard de 6 ans. Bref, un investissement sûr pour votre sécurité hivernale.

Compromis à considérer

Malgré ses qualités indéniables sur la neige et la glace, le X-Ice North 4 présente certains compromis. Sur chaussée mouillée, la tenue de route est moins précise que celle des pneus d’hiver non cloutés, et la résistance au roulement accrue a un impact notable sur la consommation d’essence. Même avec la boîte DSG efficace de notre Alltrack, la consommation a augmenté plus que prévu.

Conduire en ville pose aussi certains défis. À Montréal, par exemple, plusieurs stationnements intérieurs interdisent les pneus cloutés, ce qui nous a obligés à repenser nos options de stationnement lors de nos sorties. Le stationnement dans la rue devient souvent la seule solution, ce qui n’est pas toujours pratique dans les secteurs achalandés.

Un autre facteur à considérer : le bruit. Michelin met de l’avant une technologie de crampons plus silencieuse, mais sur l’autoroute, un bourdonnement constant se fait entendre. Ce n’est pas assourdissant, mais assez présent pour qu’on monte le volume de la radio lors des longs trajets.

Impressions à long terme

L’un des points forts du X-Ice North 4 est sa durabilité. Après 8 000 kilomètres dans des conditions hivernales variées, la profondeur des sculptures est encore excellente et les crampons montrent peu de signes d’usure. Ces pneus semblent conçus pour affronter plusieurs autres hivers sans perdre en efficacité.

Le Michelin X-Ice North 4 transforme notre Golf Alltrack en un véritable véhicule hivernal prêt à affronter tous les défis. Sa performance exceptionnelle sur la neige et la glace inspire confiance, particulièrement auprès des familles soucieuses de la sécurité en hiver. Cela dit, il faut tenir compte des compromis liés à la consommation, au bruit et aux contraintes de stationnement.

Pour ceux qui font face à des hivers rigoureux année après année, ces pneus représentent un investissement judicieux. Ils offrent l’adhérence et le contrôle nécessaires pour gérer les conditions imprévisibles, rendant la conduite hivernale plus sûre et plus sereine.