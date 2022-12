Hyundai est désormais le troisième constructeur automobile mondial

Volkswagen et Toyota se disputent toujours les deux premières places.

Hyundai veut devenir le deuxième plus gros vendeur de véhicules électriques aux États-Unis.

Il y a vingt ans, peu de gens auraient pensé que le constructeur sud-coréen, alors âgé de 35 ans, avait les moyens de concurrencer sérieusement Ford, GM, Daimler-Chrysler/FCA/Stellantis, Nissan et d’autres constructeurs en termes de parts de marché et de volume de ventes. Nous voici à la fin de l’année 2022, à quelques jours de l’année 2023, et Hyundai a écrasé tous les constructeurs automobiles, à l’exception de deux d’entre eux.

La valeur, le design et la technologie ont été les moteurs du succès mondial de Hyundai, Kia et, plus récemment, Genesis. Le constructeur automobile a commencé ses plans d’expansion mondiale dans les années 1980 et n’a pas regardé en arrière depuis.

« Nous sommes sur la bonne voie, et cette année nous avons été très forts », a déclaré le président et co-directeur général Jaehoon Chang, 58 ans, lors d’une interview depuis une bibliothèque du siège social de Hyundai à Séoul la semaine dernière, comme le rapporte Bloomberg. « Notre gestion de la chaîne d’approvisionnement a été essentielle. Nous essayons d’être flexibles, et d’optimiser et de protéger la production autant que nous le pouvons malgré la pénurie de puces. »

En 2021, Hyundai a vendu plus de 6,6 millions d’unités, dont près d’un quart à partir de son siège social d’Ulsan. Comme tous les autres constructeurs automobiles, elle a dû faire face et continuera de faire face à la hausse des coûts des matières premières et à une pénurie mondiale de puces. En outre, des allégations selon lesquels des fournisseurs de Hyundai en Alabama auraient embauché des mineurs et de nombreux rappels concernant la qualité et la sécurité affectent le constructeur automobile, mais malgré ces revers, la croissance se poursuit.

En fait, son chiffre d’affaires est en passe d’augmenter de 21 % supplémentaires en 2022, dépassant celui de tous les autres grands constructeurs automobiles. Les véhicules électriques jouent et continueront de jouer un rôle clé dans cette expansion. En fait, leur portefeuille de véhicules électriques est si solide qu’ils sont en train de disputer à Ford la deuxième place des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, derrière Tesla.