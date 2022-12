Hyundai dévoile le nouveau Kona 2024 plus stylisé

Le Kona grandit depuis la première génération

Cette fois, Hyundai dit qu’elle a commencé par le VE.

Il y a un nouveau Kona en ville. Hyundai a créé la deuxième génération de son multisegment sous-compact, le rendant légèrement plus grand, un peu plus agressif dans son design, et offrant des modèles à essence, hybrides et EV. Mais il n’y a pas d’information sur le retour du Hyundai Kona N.

L’annonce n’offre que peu de détails, mais il y avait quelques croquis montrant le produit fini. Hyundai a poussé jusqu’au bout le concept de feux avant surélevés ultraminces, en remplaçant les ouvertures des feux de position par une seule et fine bande de D.E.L. qui traverse le museau du véhicule. Comme auparavant, les phares réels sont situés plus bas dans le nez. Un modèle à essence est présenté avec une grande ouverture pour le refroidissement et une finition N Line est exposée avec des accents typique de la sous-marque. Le Kona Electric a une face avant essentiellement plate avec quelques feux de style pixel sous le support de la plaque d’immatriculation.

De côté, le nouveau Kona ressemble beaucoup au Tucson, plus grand. À l’arrière, il est équipé d’une seule et fine bande lumineuse à D.E.L., comme à l’avant.

Le Kona est plus grand pour 2024. Il est plus long de 150 mm (4 355 mm) et plus large de 25 mm. Un empattement supplémentaire de 60 mm devrait permettre d’offrir plus d’espace aux passagers. Hyundai a commencé par le modèle EV, puis a ajouté des groupes motopropulseurs à moteur à combustion interne, ce qui, selon Hyundai, devrait apporter au modèle une « réflexion sur la conception axée sur la technologie ».

À l’intérieur, Hyundai propose deux écrans de 12,3 pouces et un module flottant qui contient les commandes physiques. Les boutons de passage des vitesses sur la colonne permet de désencombrer l’habitacle, qui semble donner une sensation plus ouverte, comme celle qu’offre la Ioniq 5. La deuxième rangée, plus large, offre un « espace de chargement maximisé ». Le modèle sortant était assez petit à l’arrière, donc la longueur supplémentaire devrait aider au stockage.

Hyundai aura plus de détails à venir, y compris la révélation des nouveaux groupes motopropulseurs. Le modèle sera doté d’une motorisation hybride, mais il n’est pas clair si les Canadiens l’auront. Elle n’était pas offerte sur le Kona de première génération. Attendez-vous à ce que le nouveau Hyundai Kona soit mis en vente plus tard l’année prochaine, en 2023.