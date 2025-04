Hyundai dévoile la nouvelle IONIQ 6 repensée au Salon de la mobilité de Séoul

Hyundai rafraîchit sa berline électrique profilée avec un design épuré et dévoile une version sport N Line à l’événement de Séoul

•La IONIQ 6 revisitée adopte une silhouette plus fluide avec un becquet intégré en « queue de canard » remplaçant l’aileron proéminent précédent.

•La nouvelle version N Line arbore des pare-chocs en forme d’aile et un style agressif inspiré du prototype de course RN22e de Hyundai.

•Un aperçu de la IONIQ 6 N haute performance a été présenté, en vue d’un dévoilement officiel prévu pour juillet, élargissant ainsi la gamme de berlines électriques profilées.

Le 3 avril, au Salon de la mobilité de Séoul 2025, Hyundai Motor Company a levé le voile sur ses modèles redessinés IONIQ 6 et IONIQ 6 N Line. Ces véhicules électriques actualisés marquent une évolution raffinée du modèle original lancé en 2022, avec des proportions revues et des courbes plus élégantes.

Les nouveaux modèles adoptent l’approche de design évoluée de Hyundai baptisée « Pure Flow, Refined », qui mise sur une silhouette encore plus aérodynamique avec des lignes de carrosserie précises. La IONIQ 6 standard se distingue désormais par un capot surélevé au profil allongé, terminé par un design en « nez de requin » qui semble fendre l’air.

« La IONIQ 6 est passée d’un seul modèle à une véritable gamme de berlines électriques, chacune exprimant sa propre personnalité tout en respectant une vision cohérente et épurée », a expliqué Simon Loasby, vice-président principal et directeur du centre de design de Hyundai. « Chaque ligne et chaque détail ont été optimisés pour rendre la IONIQ 6 plus simple, plus fluide et résolument moderne. »

Parmi les changements extérieurs les plus marquants, on note le remplacement de l’aileron massif de la génération précédente par un becquet en queue de canard, qui conserve l’efficacité aérodynamique tout en adoucissant le profil du véhicule. Une moulure noire au bas de la carrosserie s’étend désormais jusqu’aux portières, accentuant l’effet de fluidité. À l’avant comme à l’arrière, des feux de jour minces sont dissociés des phares principaux, avec des éléments horizontaux qui élargissent visuellement la silhouette.

Des pare-chocs en forme d’aile pour une N Line inspirée de la RN22e

Présentée aux côtés du modèle standard, la IONIQ 6 N Line puise dans l’ADN stylistique du prototype RN22e de 2022, issu du laboratoire roulant de Hyundai. Pensée pour la performance, cette variante arbore des pare-chocs sculptés à l’avant et à l’arrière en forme d’aile, avec des détails accentués qui renforcent son allure sportive. Une ligne unique souligne le bas des portières, donnant l’illusion d’un véhicule plus bas.

La version N Line fait également appel à une utilisation marquée du noir à l’arrière, en clin d’œil direct à la RN22e. Les blocs optiques à pixels paramétriques en deux dimensions ajoutent une touche numérique distinctive.

Côté habitacle, les deux modèles conservent le concept de « cocon conscient », avec une attention accrue portée au confort et à l’ergonomie. On note plusieurs améliorations : un volant redessiné, des matériaux rehaussés pour les garnitures de portières, une console centrale optimisée, ainsi qu’un affichage agrandi pour les commandes de climatisation, afin de faciliter leur utilisation.

Pendant la présentation, Hyundai a également donné un aperçu de la future IONIQ 6 N, une berline électrique haute performance dont le dévoilement officiel est prévu pour juillet.

Hyundai a précisé que les caractéristiques présentées correspondent à la version coréenne. Les spécifications, technologies et délais de commercialisation pour le marché canadien seront annoncés à l’approche du lancement nord-américain.