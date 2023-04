Hyundai dévoile la nouvelle Elantra N 2024 en Chine

La nouvelle Elantra N 2024 a des parties avant et arrière différentes du modèle actuel.

Hyundai a déjà dévoilé la nouvelle version de l’Elantra 2024 en Corée du Sud.

La compagnie lance ses modèles N en Chine, incluant la prochaine IONIQ 5 N.

Hyundai a récemment dévoilé la nouvelle Elantra N 2024 en Chine, nous donnant un autre aperçu des modifications qui seront apportées aux modèles réguliers de la berline compacte pour la prochaine année-modèle.

En effet, le constructeur a dévoilé la nouvelle Elantra le mois dernier sur son marché d’origine, la Corée du Sud, où elle s’appelle Avante.

Lors de cette annonce, le constructeur a confirmé qu’une nouvelle version de l’Elantra N haute performance allait également voir le jour, mais il s’est abstenu de la montrer au public jusqu’à cette semaine.

Hyundai a préféré attendre le salon de l’automobile de Shanghai afin d’offrir une première mondiale aux acheteurs chinois qui pourront acheter un modèle N pour la première fois l’année prochaine.

En effet, le constructeur vient tout juste de lancer sa marque N de véhicules sportifs dans le pays, où l’Elantra N sera la seule option jusqu’en juillet, date à laquelle le prochain multisegment électrique IONIQ 5 N viendra s’ajouter à la gamme.

Afin de susciter l’intérêt des acheteurs chinois pour la nouvelle Elantra N, le constructeur organisera chaque mois, jusqu’en septembre, une journée sur circuit dans les grandes villes telles que Shanghai et Pékin.

Alors que la nouvelle Elantra N a fait ses débuts en public, seul un nombre limité de photos est disponible pour l’instant et aucune ne montre l’habitacle.

La génération actuelle de l’Elantra n’ayant été lancée qu’en 2021, il n’est pas surprenant que le modèle 2024 soit pratiquement inchangé, à l’exception d’un nouveau bouclier avant inspiré de la Sonata 2024 récemment dévoilée.

Il en va de même pour le modèle sportif N qui affiche désormais une apparence plus agressive à l’avant grâce à un nouveau pare-chocs plus bas qu’auparavant.

Des accents rouges à la base des pare-chocs et des jupes latérales permettent au modèle N de se démarquer encore plus des autres versions de l’Elantra, et le pare-chocs arrière est doté d’un diffuseur noir modifié.

Comme mentionné précédemment, nous ne savons pas à quoi ressemblera l’intérieur de la nouvelle Elantra N, mais à en juger par l’habitacle du modèle 2024 régulier, il ne faut pas s’attendre à des changements massifs par rapport à l’habitacle actuel.

Hyundai n’a pas encore révélé de détails sur les composants du groupe motopropulseur et du châssis de la nouvelle Elantra N, ce qui signifie que nous ne savons pas si des améliorations ont été apportées à sa tenue de route ou à ses performances.

Pour l’instant, l’Elantra N 2023 utilise un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte à double embrayage à huit rapports. Ce groupe motopropulseur délivre 276 chevaux et 289 lb-pi de couple aux roues avant exclusivement.

Les deux versions de l’Elantra 2024 ayant été dévoilées à l’échelle mondiale, Hyundai ne devrait pas tarder à communiquer les détails de la version nord-américaine.