Hyundai Canada remet 1M$ au CHU Sainte-Justine

Aujourd’hui, Hyundai Canada remet 1M$ à la Fondation CHU Sainte-Justine.

Ce don est le résultat d’efforts concertés entre Hyundai Canada, L’espoir sur roues de Hyundai (un organisme sans but lucratif) ainsi que le réseau canadien de 226 concessionnaires. Cette somme s’inscrit dans un plan totalisant 4M$ remis à des centres d’oncologie pédiatrique au pays au cours de l’année 2025.

Le but de cette contribution est de soutenir la recherche essentielle en plus de fournir de l’aide aux programmes de soins.

L’organisme L’espoir sur roues de Hyundai a été lancé le 11 février dernier à Toronto. Il s’agit d’une initiative inspirée d’un programme américain. En effet, depuis 1998, Hyundai Motor America via Hyundai Hope on Wheels amasse des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique aux États-Unis.

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu au Centre des sciences de Montréal ce mercredi, Steve Flamand, nouvellement nommé président et chef de la direction de Hyundai Canada, a affirmé que “nous sommes fiers de soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine alors que nous lançons L’espoir sur roues de Hyundai au Canada”.

Il a également déclaré que “chez Hyundai, le progrès pour l’humanité est au cœur de tout ce que nous faisons, et peu de causes ont plus d’impact que la lutte contre le cancer chez les enfants. Le réputé programme d’oncologie du CHU Sainte-Justine joue un rôle essentiel dans la prestation de soins exceptionnels et dans l’avancement de la recherche pour les enfants à travers le Québec. En travaillant ensemble, nous pouvons apporter de l’espoir aux familles en aidant à combler les déficits de financement critiques.”

Pour l’occasion, M. Flamand était accompagné de Marilou (ambassadrice de Hyundai), Dr Jacques L. Michaud (Directeur, Centre de recherche Azrieli du CHU Saint-Justine), Delphine Brodeur (Présidente et directrice générale Fondation CHU Sainte-Justine) et Samuel (patient ambassadeur en oncologie du CHU Sainte-Justine).

Rappelons qu’en début de semaine, nous avons appris que M. Flamand succède à Dom Romano à la tête de Hyundai Canada.