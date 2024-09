Hyundai aurait une solution pour la recharge par induction dynamique

Cette technologie aurait l’avantage de s’ajuster à la surface inégale de la route.

Il y a encore plusieurs obstacles avant de voir cette technologie devenir réalité.

L’automobile électrique comporte plusieurs avantages par rapport à l’option thermique, mais il existe encore cet obstacle relié à la recharge du véhicule. La technologie est de plus en plus rapide, mais il faut encore prévoir quelques minutes pour s’arrêter et recharger la voiture sur un plus long trajet.

Toutefois, comme l’a découvert le site web américain CarBuzz, le constructeur coréen Hyundai planche déjà sur une solution de recharge pendant le trajet. En effet, un dépôt de brevet a été découvert sur le USPTO (United States Patent and Trademark Office) et ce dernier parle notamment d’une technologie qui permettrait au propriétaire d’un véhicule électrique de pouvoir charger son véhicule sans même devoir s’arrêter… à condition de rouler à l’endroit où cette astuce est installée.

D’autres compagnies travaillent sur des technologies similaires et quelques projets pilotes sont déjà en branle à quelques endroits sur le globe, mais des obstacles se dressent devant les concepteurs comme celui des coûts faramineux ou même celui de devoir entretenir le tronçon de route équipée de ces bobines électromagnétiques montées sous la surface de la route.

Pour assurer une recharge ininterrompue, la distance entre ces bobines électromagnétiques et la plaque de recharge montée sous le véhicule doit être constante, une réalité plus facile à dire qu’à faire.

Toutefois, le brevet déposé par Hyundai semble s’attaquer à ce problème grâce à un « coupleur de transfert d’énergie inductif réglable en hauteur ». En ajustant la hauteur de ce dernier selon le type de surface, le véhicule peut poursuivre sa recharge sans interruption.

Mais, ce n’est pas tout, car Hyundai veut aussi faire appel à un système de caméra qui détecte l’état de la chaussée devant le véhicule et ajuste la hauteur de ce pavé de recharge par induction.

Au moment d’écrire ces lignes, il est encore très tôt pour même imaginer un futur à cette technologie, car plusieurs facteurs doivent être pris en considération comme l’entretien très coûteux de ces portions de route. En revanche, il ne serait pas bête de croire que cette technologie pourrait être plus facilement implantée dans les villes où les arrêts sont fréquents. Les moments où le véhicule est stationnaire seraient même plus logiques car il ne nécessiterait pas d’ajustement par rapport à la hauteur du véhicule.

Bref, il est rassurant de voir que la recherche se poursuit dans ce domaine, mais il faut être réaliste, cette technologie est encore loin de s’étendre à tout un continent ou même une ville.