Hyundai aurait annulé le la production du concept N Vision 74

– Hyundai n’a pas confirmé l’annulation du concept de voiture de sport à hydrogène N Vision 74.

– L’attention portée par Hyundai à d’autres projets pourrait avoir retardé ou mis de côté le N Vision 74.

– Les passionnés sont déçus, mais Hyundai ne s’est pas engagé sur le statut de production de la voiture.

Selon des informations récentes, les plans de Hyundai pour son très attendu véhicule concept N Vision 74 pourraient ne pas se concrétiser. La voiture de sport à hydrogène au style rétro, qui avait attiré beaucoup d’attention pour son design audacieux et son groupe motopropulseur innovant, risque maintenant d’être annulée.

La N Vision 74, dévoilée l’année dernière, a captivé l’imagination de la communauté automobile grâce à son groupe motopropulseur à pile à hydrogène de 775 chevaux et à son design futuriste. Les rapports des médias et les présentations aux investisseurs ont laissé entendre que Hyundai avait l’intention de lancer la production en série de cette voiture. Toutefois, une source anonyme a récemment déclaré au média sud-coréen iNews24 que le projet avait été mis de côté, jetant le doute sur son avenir.

Hyundai n’a pas confirmé cette information. Dans une déclaration à iNews24, un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Le véhicule concept est destiné à montrer les orientations futures, et nous avons dit en interne que nous étions ouverts à la production en série. Rien n’a encore été décidé. Cette ambiguïté s’aligne sur la présentation de Hyundai aux investisseurs du mois d’août, qui mentionnait la N Vision 74 parmi 21 modèles à venir, sans donner plus de détails.

L’annulation potentielle de la N Vision 74 pourrait découler des priorités stratégiques plus larges de Hyundai. L’entreprise jongle avec de nombreux projets de premier plan, notamment la mobilité aérienne urbaine, la technologie de l’hydrogène et les véhicules définis par logiciel. Il est possible que ces projets aient sollicité les ressources de Hyundai, ce qui laisse supposer que la N Vision 74 n’est plus une priorité.

Lee Hang-gu, directeur de l’institut de recherche sur la technologie de convergence automobile, a exprimé des inquiétudes quant à la capacité de Hyundai à gérer autant d’initiatives. Il a fait remarquer que les voitures performantes comme la N Vision 74 nécessitent des années de données et d’expertise, ce que Hyundai n’a peut-être pas encore pleinement développé, en particulier dans le domaine des piles à combustible à hydrogène, qui n’ont pas été un facteur de profit majeur pour l’entreprise.

Bien qu’aucune annulation officielle n’ait été confirmée, l’avenir de la N Vision 74 reste incertain. Hyundai n’a pas mis à jour le développement de la voiture, ce qui laisse place à la spéculation. Pour l’instant, la N Vision 74 est un concept cool et unique qui illustre l’ambition de Hyundai de repousser les limites du design et de la technologie automobiles.