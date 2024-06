L’écran de la Bugatti Tourbillon VEHR de 1775 ch se déploie aussi vite que son 0-100 km/h

L’écran et la voiture se déploient tous les deux en deux secondes

Bugatti élève de nouveau le niveau des hypercars

La Bugatti Tourbillon bouleverse une fois de plus le monde de l’hypercar. Cette fois-ci, le constructeur français est revenu à la beauté et pas seulement à la performance, bien que le nouveau système de propulsion hybride à moteur V16 de la Tourbillon ne déçoive pas non plus sur ce dernier point.

« La beauté, la performance et le luxe ont été les fondements du Tourbillon », a déclaré Mate Rimac, PDG de Bugatti. Il a fait référence à des Bugatti d’époque comme la Type 57SC Atlantique et la Type 41 Royale et a qualifié cette voiture de « plus élégante, plus émotive et plus luxueuse que tout ce qui l’a précédée. Tout simplement incomparable. Et tout comme ces icônes du passé, elle ne serait pas simplement pour le présent, ni même pour le futur, mais pour l’éternité ».

Le tourbillon a été conçu comme un mécanisme qui améliore la précision d’une montre mécanique, mais il est également devenu un point de mire pour mettre en valeur l’artisanat de luxe. Bugatti voulait que le Tourbillon fasse de même, et a donc renoncé aux grands écrans numériques — l’écran reste caché jusqu’à ce qu’on en ait besoin, puis sort du tableau de bord en seulement deux secondes — et a demandé aux horlogers suisses de fabriquer une lunette d’instrument entièrement analogique qui contient plus de 600 pièces et des pierres précieuses telles que des saphirs et des rubis.

La voiture est conçue pour écraser 400 km/h en vitesse de pointe et a donc été longuement perfectionnée dans la soufflerie. Mais sa forme reste étonnante, plus belle que les disgracieuses Veyron et Chiron. Grâce aux portes dièdres qui s’ouvrent sur le toit et qui peuvent être commandées depuis la voiture ou à l’aide d’un porte-clés, elle a aussi un air d’occasion.

Le W16 de Bugatti a été remplacé par un nouveau moteur V16 de 8,3 litres. Développé en collaboration avec Cosworth, il peut atteindre un régime de 9 000 tr/min. Le nouveau moteur développe 1 000 ch, tandis que deux moteurs électriques à l’avant et un à l’arrière ajoutent 800 ch à l’équation, ce qui donne une puissance maximale de 1 775 ch.

Les moteurs sont alimentés par une batterie 800V de 25 kWh montée derrière les occupants. Lorsque la voiture n’est pas utilisée à pleine puissance, elle permet une autonomie de 60 km en mode tout électrique.

Les points forts de Bugatti sont nombreux. Le nouveau châssis de la voiture est entièrement en carbone et intègre la batterie dans la monocoque. La suspension utilise des pièces organiques en aluminium imprimées en 3D et les pneus Michelin Pilot Cup Sport 2 sont conçus sur mesure pour la voiture. Elle dispose également de plus d’espace pour les bagages que la Chiron, bien qu’elle soit de la même taille, ce qui permet d’avoir des bagages personnalisés.

La Bugatti Tourbillon sera livrée à partir de 2026. La société en construira 250, et le prix commence à 3,8 millions d’euros.