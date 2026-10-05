Honda testera la recharge sans fil des VE en déplacement sur des routes publiques

Honda et ses partenaires évalueront une technologie de recharge intégrée de 150 kW destinée aux véhicules électriques de tourisme et commerciaux.

Les essais sur route publique de la technologie de recharge sans fil de Honda commenceront au cours de l’exercice financier japonais 2027.

Le matériel intégré est conçu pour prendre en charge des véhicules commerciaux pesant environ 20 tonnes.

De futurs essais évalueront le transfert d’énergie à des puissances pouvant atteindre 150 kW.

Honda se prépare à évaluer ce que l’on pourrait qualifier de « rêve » pour les conducteurs de véhicules électriques. Sa technologie de recharge sans fil, capable de recharger les batteries pendant que le véhicule roule, sera mise à l’essai dans le cadre de démonstrations sur des routes publiques qui devraient commencer après le 1er avril 2027.

La division de recherche du constructeur développe ce système dynamique de transfert d’énergie sans fil en collaboration avec les entreprises de construction Taisei Corporation et Taisei Rotec Corporation. Les partenaires affirment que leur technologie à couplage magnétique pourrait éventuellement convenir aussi bien aux véhicules de tourisme qu’aux gros camions commerciaux.

Honda entend d’abord se concentrer sur les parcs de véhicules de transport, dont les véhicules empruntent souvent des itinéraires prévisibles et fonctionnent pendant de longues périodes. Le fait de fournir de l’électricité pendant que les véhicules roulent pourrait réduire les arrêts de recharge, améliorer l’efficacité des parcs et potentiellement permettre l’utilisation de batteries embarquées plus petites et moins coûteuses.

Le développement de la technologie a commencé en 2025, en s’appuyant sur les recherches de Honda en matière de transfert dynamique d’énergie sans fil qui remontent à 2021. Depuis, les trois entreprises ont terminé les premiers travaux de validation sur une route spécialement aménagée au centre de recherche T-FIELD/SATTE du groupe Taisei.

Le système comprend une alimentation électrique en courant continu installée au niveau du sol, plusieurs ensembles émetteurs intégrés à la chaussée et un récepteur monté sous le véhicule. Honda est responsable du système émetteur intégré à la route et du récepteur du véhicule, tandis que Taisei a développé l’alimentation réactive en courant continu. Taisei Rotec s’occupe de la construction de la route et des méthodes d’installation.

Chaque unité intégrée à la chaussée réunit un onduleur et une bobine dans un seul ensemble. Selon les entreprises, cette configuration à courant continu simplifie le câblage souterrain, réduit le nombre de composants et permet une alimentation stable à haute puissance.

Les ensembles émetteurs ont également été conçus pour être installés dans des routes existantes. Les équipes peuvent fraiser certaines sections de la chaussée, y intégrer l’équipement et l’incorporer à de futurs travaux routiers.

La durabilité constitue un élément central du projet. La structure de la chaussée et le matériel intégré sont conçus pour résister au passage répété de véhicules commerciaux affichant un poids brut d’environ 20 tonnes.

Une deuxième route d’essai doit être construite au centre T-FIELD/TAMRA du groupe Taisei vers la fin de 2026. Les essais qui y seront menés simuleront un million de cycles de charge de roue. Les partenaires évalueront également les performances de recharge ainsi que les mesures destinées à limiter les fuites de champs électromagnétiques.

Les phases ultérieures permettront d’évaluer une puissance pouvant atteindre 150 kW et de déterminer si le système peut transférer l’électricité de manière fiable à des véhicules circulant à des vitesses plus élevées.

Honda n’a annoncé aucune date de commercialisation, aucun coût d’installation, ni aucune estimation du rendement du système.