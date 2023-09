Honda Prologue 2024 : 450 km d’autonomie, presque 300 chevaux et un prix avoisinant 60 000 $

Le Prologue livre également un couple optimal de 333 lb-pi.

L’autonomie maximale est obtenue avec les jantes de 19 pouces (EX et EX-L).

Aux États-Unis, une variante à roues avant motrices sera aussi disponible.

Le constructeur Honda cherche à rattraper le temps perdu dans sa quête à l’énergie électrique. En retard sur la concurrence à ce niveau, la marque nipponne a au moins trouvé une manière d’accélérer le processus sur le continent nord-américain, pendant que le développement d’une authentique plateforme dédiée à la propulsion électrique se poursuit à l’interne.

En effet, Honda s’est tourné vers General Motors et sa plateforme Ultium pour lancer son nouveau Prologue 2024, le multisegment qui se veut une alternative moins cossue que l’Acura ZDX dévoilé plus tôt cette année. Rappelons que ce dernier est également basé sur l’architecture d’origine GM.

Le Prologue 2024 est déjà disponible en précommande, tandis que les premiers exemplaires du modèle sont attendus au printemps de l’an prochain.

Trois livrées disponibles

Honda Canada va imiter la division américaine avec le Prologue. Il y aura donc trois écussons au menu, à l’instar de ce qui est offert au sud de la frontière, et ce, même si les nomenclatures ne sont pas les mêmes.

Dès le modèle d’entrée de gamme EX, le Prologue a droit à des jantes 19 pouces de diamètre, une dimension identique qu’il partage avec la livrée médiane (EX-L). À l’intérieur, les sièges en tissus noir et anthracite sont également habillés de surpiqûres de couleur décorative. Le siège du conducteur propose huit réglages électriques et deux pour le support lombaire. Notez aussi que les sièges avant sont chauffants, que le contrôle de la température est de type bizone et que les deux écrans de la planche de bord (11 pouces derrière le volant et 11,3 pouces en plein centre) font partie de l’équipement standard du véhicule. L’univers digital de Google est également intégré à l’écran du système d’infodivertissement, tout comme les applications sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

Dès la livrée EX-L, la sellerie passe au cuir, le siège du conducteur qui offre même une mémorisation de position. Une chaîne audio Bose à douze haut-parleurs constitue une amélioration par rapport au système audio de base. Un rétroviseur à atténuation automatique, un volant gainé de cuir un système d’aide au stationnement avant et arrière sont parmi les autres améliorations dignes de mention.

Finalement, le haut du pavé porte le nom Touring, comme c’est déjà le cas sur la majorité des modèles Honda au Canada. Cette version sera reconnaissable par ses jantes de 21 pouces, les plus imposantes jamais installées sur un modèle de la marque. La variante la plus cossue vient aussi avec des sièges recouverts de cuir perforé ainsi qu’une ventilation aux sièges avant, un volant chauffant et un mode de conduite Sport.

450 km entre les recharges

L’une des facettes les plus souvent mentionnées lorsqu’il est question d’un véhicule électrique est son autonomie entre les recharges. Au Canada, seules les versions à quatre roues motrices seront commercialisées, contrairement au marché au sud de la frontière où une version à deux roues motrices avant sera également disponible.

Le Honda Prologue 2024 vient donc avec une autonomie possible de 450 km selon les estimations de l’EPA américaine. Précisons que cette distance est possible avec les jantes de 19 pouces installées sur les livrées EX et EX-L. Le modèle haut de gamme Touring vient avec des jantes d’un diamètre de 21 pouces, ce qui entraînera des répercussions sur la distance possible entre les recharges.

Honda a également indiqué que la paire de moteurs électriques développe une puissance combinée de 288 chevaux et un couple optimal de 333 lb-pi. Connecté à une borne de recharge de niveau 3, le Prologue est capable de retrouver 100 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Le design du nouveau multisegment électrique vient changer la donne dans le camp Honda. Le Prologue 2024 a en effet été conçu avec des outils de réalité virtuelle, une première pour la marque. Les plus fins auront peut-être déjà remarqué que la silhouette du nouveau venu n’est pas sans rappeler le Chevrolet Blazer EV. Les deux véhicules partagent d’ailleurs quelques composantes. À l’intérieur, les origines américaines sont encore plus flagrantes avec quelques commandes qui sont directement tirés des produits GM.

Honda décrit son multisegment comme un véhicule au design néorobuste, une appellation qui jumelle la silhouette élégante du véhicule à sa position stable et bien ancrée sur ses jantes de 21 pouces. Il faut l’avouer, le Prologue 2024 demeure assez sobre dans son approche, une stratégie qui pourrait s’avérer payante à long terme.

Environ 60 000 $

Au Canada, le Prologue 2024 devrait se vendre aux alentours des 60 000 $. Pour le moment, c’est tout ce que savons à propos de l’utilitaire électrique. Les prix officiels seront connus plus près du lancement l’an prochain.