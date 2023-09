Honda dévoilera des concepts intéressants au Japan Mobility Show 2023

Le prochain Japan Mobility Show 2023, qui débutera le 25 octobre, verra Honda présenter une vaste sélection de concepts axés sur la mobilité durable. Le constructeur automobile a annoncé à l’avance sa gamme, qui comprend plusieurs premières mondiales. Cette année, l’approche de Honda fait écho au thème de la transcendance des contraintes traditionnelles, à la fois en termes de ressources et d’évolution du paysage de la conduite.

Le concept SUSTAINA-C de Honda est l’incarnation d’une pensée innovante, et il a fière allure. Peint en rouge avec un toit blanc frappant, ce modèle compact ressemble à une Honda e miniaturisée. Mais ce qui se distingue vraiment, c’est le matériau utilisé pour sa carrosserie soit de la résine acrylique, qui est non seulement recyclable, mais aussi réutilisable. La vision de Honda derrière ce modèle est de montrer le potentiel de la « circulation des ressources ». Le véhicule représente un avenir où les voitures s’affranchissent des limites des ressources finies, offrant une durabilité environnementale ainsi qu’une joie et une liberté de mouvement durables.

Sur le plan sportif, le Specialty Sports Concept est une autre des premières mondiales électrisantes de Honda. Bien que les détails restent rares et qu’aucune aguiche n’ait été publiée, ce que l’on sait met l’accent sur l’exaltation pure de la conduite. Cette voiture de sport électrique est conçue pour une époque qui évolue rapidement vers la neutralité carbone, où les technologies de conduite électrifiée et automatisée sont la norme. Cependant, l’objectif de Honda avec ce concept est de permettre aux conducteurs d’éprouver un plaisir de conduite inégalé, en leur permettant de transcender non seulement les limites de la conduite traditionnelle, mais aussi les contraintes de temps et de routine. Selon certains, cette dernière pourrait être le successeur de la défunte NSX.

La curiosité entoure également la relation entre cette nouvelle voiture de sport et le Sports EV Concept du Tokyo Motor Show 2017. Les deux mettent l’accent sur le plaisir de conduire, mais il reste à voir comment ils se comparent.

Parmi les autres vitrines, citons le CI-MEV, un hatchback électrique à deux places pour la mobilité du dernier kilomètre, et la moto Pocket Concept conçue pour l’efficacité environnementale. Honda présentera également au marché japonais le prototype Prologue.