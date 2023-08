Acura ZDX EV 2024 : 5 réponses à vos questions

L’Acura ZDX 2024 est le premier modèle tout électrique de la marque, avec un design élégant, des performances puissantes et des fonctionnalités avancées.

Acura présente le ZDX 2024, son premier VUS entièrement électrique doté d’une puissance estimée à 500 ch.

Le ZDX intègre des technologies de pointe, notamment l’intégration de Google et le système audio Bang & Olufsen.

Avec un design dynamique et des performances exceptionnelles, le ZDX représente l’engagement d’Acura en matière d’innovation.

1. Qu’est-ce qui distingue l’Acura ZDX 2024 en tant que premier modèle entièrement électrique de la marque ?

L’Acura ZDX 2024 se distingue en tant que premier modèle entièrement électrique d’Acura, représentant une fusion de puissance impressionnante, de technologie de pointe et de design sophistiqué, marquant une étape importante dans le parcours d’Acura vers l’électrification et l’innovation. Il partage également sa plateforme avec le Blazer EV de Chevrolet.

2. Quelle est la puissance estimée du ZDX Type S ?

Le ZDX Type S attire l’attention avec sa puissance estimée à 500 chevaux, le positionnant comme le VUS Acura le plus costaud et le plus performant jamais créé, promettant une expérience de conduite électrisante qui repousse les limites.

3. Comment le nouveau ZDX d’Acura intègre-t-il la technologie de pointe ?

Le ZDX intègre harmonieusement des technologies de pointe, mettant en évidence l’engagement d’Acura en faveur du progrès technologique. Les points forts comprennent notamment l’intégration de Google, le système audio premium Bang & Olufsen et l’AcuraWatch™ 360+ avec Hands-Free Cruise pour une assistance à la conduite améliorée.

4. Quand le ZDX sera-t-il disponible à l’achat et quel sera son prix de départ ?

Les activités de prévente du ZDX commenceront plus tard cette année, avec des livraisons clients très attendues prévues pour le printemps 2024. Le ZDX A-Spec est proposé à un prix d’entrée supérieur à 80 000 dollars canadiens, tandis que le ZDX Type S, plus puissant, est proposé à un prix supérieur à 90 000 dollars canadiens.

5. Qu’est-ce qui distingue le ZDX en termes de design et de performances ?

Le design distinctif du ZDX incarne la dernière orientation stylistique d’Acura, caractérisée par des contours élégants et des surfaces très contrastées. Ses prouesses en matière de performance sont étayées par une puissance estimée à 500 chevaux, une technologie de pointe et l’engagement caractéristique d’Acura à créer des véhicules qui redéfinissent l’excellence en matière de conduite.