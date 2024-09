Honda pourrait commercialiser le coupé Prelude avec une boîte manuelle

Est-ce que le coupé Prelude sera offert en Amérique du Nord?

Est-ce qu’une boîte manuelle est dans les plans pour notre territoire?

Le constructeur Honda a causé la surprise au dernier Salon de l’auto de Tokyo, au mois d’octobre 2023. Le concept Prelude s’est amené au kiosque de la marque sans tambours ni trompettes, comme si les stratèges du groupe ne savaient pas encore si le coupé à motorisation hybride allait entrer en production.

On ne sait pas non plus si le superbe coupé est destiné au continent nord-américain, mais la présence du concept au Salon de l’auto de Los Angeles (quelques semaines après celui de Tokyo) en dit long sur les intentions de Honda.

Ce qui est déjà confirmé, c’est la motorisation hybride du coupé, elle qui sera vraisemblablement accouplée à une boîte de vitesses à variation continue (CVT). Mais, selon un article paru sur le site web nippon Best Car, le coupé Prelude pourrait bien recevoir une bonne vieille boîte de vitesses manuelle à six rapports. Et pour ceux et celles qui ne le savaient pas, le constructeur a déjà proposé une telle configuration à bord du défunt coupé CR-Z , exclusivement hybride rappelons-le.

Il est également acquis que le coupé Prelude partagera sa plateforme avec celle de l’actuelle Honda Civic, la voiture compacte qui a, jusqu’à tout récemment du moins, été commercialisée avec une telle boîte de vitesses. Au moment d’écrire ces lignes, les seules versions du modèle à être équipé de ce type de transmission sont la berline Civic Si et la très dynamique Civic Type R.

Et comme Honda n’offre plus de coupé au sein de son alignement depuis la disparition du coupé Accord et du coupé Civic par la suite, le retour du coupé Prelude sous forme hybride pourrait bien calmer les inconditionnels de la boîte de vitesses à trois pédales.

On a d’ailleurs pu découvrir récemment les vertus de la motorisation hybride à bord de la nouvelle Civic Hybride, équipée du moteur 4-cylindres atmosphérique de 2,0-litres accouplé à une paire de moteurs électriques, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est très convaincant au chapitre de l’agrément de conduite.

On peut donc imaginer que le même groupe motopropulseur jumelé à une boîte manuelle serait un peu plus excitant à piloter.

Reste maintenant à voir si 1. le coupé Prelude sera commercialisé chez nous et 2. si le modèle sera commercialisé avec une boîte manuelle ou une CVT. On aura la réponse bientôt, car la version de production sera dévoilée quelque part dans la deuxième moitié de 2025.