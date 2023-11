Le concept Honda Prelude vient titiller les amateurs nord-américains à Los Angeles

La présence du coupé hybride à LA suscite beaucoup de réactions.

Honda va-t-il approuver ce concept de voiture sport?

La Prelude a quitté l’alignement de la marque en 2001.

À peine quelques semaines après son lancement officiel au Salon de la Mobilité de Tokyo, le concept Honda Prelude vient d’atterrir à Los Angeles pour son deuxième bain de foule officiel. En effet, le constructeur nippon profite de son passage dans la métropole californienne pour exposer son concept de coupé sport hybride et, bien sûr, prendre le pouls du public.

Malgré le fait que le modèle n’a pas été aperçu dans l’alignement de la marque depuis 2001, le nom Prelude résonne encore dans l’imaginaire des inconditionnels de la marque. Comme le mentionne Honda dans son communiqué de presse : « Le concept Prelude est conçu pour intégrer le « plaisir de conduire » au futur électrifié. »

Au moment d’écrire ces lignes, il est trop tôt pour confirmer la venue du coupé en Amérique du Nord, mais déjà, sa présence à Los Angeles risque de susciter des réactions positives auprès des mordus du modèle. Qui plus est, le fait que Honda multiplie son offre hybride ces jours-ci se veut un facteur favorable à l’ajout de ce coupé Prelude à la gamme locale.

Bien que pour le moment, Honda n’ait pas divulgué de spécifications officielles pour son concept de coupé sport à motorisation hybride, il ne serait pas surprenant que la marque retente un second passage du modèle sur le continent dans l’optique où les véhicules à motorisation hybride représentent déjà une étape clé de la stratégie d’électrification de Honda.

En 2023, Honda Canada a confirmé que plus de 40 % des ventes du CR-V et de la berline Accord étaient des variantes hybrides électriques, tandis que près de 35 % des ventes totale de Honda devraient être des versions électrifiées en 2024. Rappelons que d’ici quelques semaines, Honda va entamer la commercialisation de son tout premier multisegment électrique, le Honda Prologue 2024. Un an plus tard, en 2025, un deuxième utilitaire électrique sera lancé, celui-là étant basé sur la toute nouvelle plateforme électrique développée à l’interne. Le Prologue, quant à lui, sera plutôt basé sur l’architecture Ultium de General Motors.

Les consommateurs nord-américains auront-ils droit au coupé Prelude en saveur hybride d’ici quelques mois? Nous n’avons pas encore la réponse à cette épineuse question, mais la question mérite au moins d’être posée.