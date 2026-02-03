Honda Fit et Nissan LEAF en tête des classements 2026 des véhicules d’occasion les plus fiables selon la durée de vie restante

Les véhicules d’occasion les plus rentables pour les acheteurs, alors que les prix des véhicules neufs sont hors de contrôle

La Honda Fit mène la catégorie des véhicules âgés de 5 ans avec 10,9 années restantes.

La Nissan LEAF domine la liste des véhicules âgés de 10 ans avec 5,1 années restantes.

L’étude compare 900 000 annonces et des données de durée de vie afin d’identifier les véhicules d’occasion offrant la meilleure valeur.

La Honda Fit se classe comme le véhicule d’occasion âgé de 5 ans le plus fiable pour une valeur à long terme en 2026, selon une nouvelle étude, tandis que la Nissan LEAF arrive en tête de la catégorie des véhicules âgés de 10 ans, marquant la première fois qu’un véhicule électrique mène le classement général.

Les chercheurs ont analysé plus de 900 000 ventes de véhicules d’occasion datant de la seconde moitié de 2025 ainsi que des données d’odomètre provenant de près de 400 millions de véhicules afin d’estimer la durée de vie restante. La longévité moyenne prévue de chaque modèle a ensuite été utilisée pour déterminer le meilleur rendement en années d’utilisation pour les acheteurs à la recherche d’options d’occasion durables.

24 véhicules d’occasion âgés de 5 ans les plus fiables Rang Modèle Durée de vie restante estimée (en années) Comparativement à la moyenne 1 Honda Fit 10,9 0,51x 2 Kia Rio 5 portes 6,6 0,6x 3 Honda Civic 9,6 0,63x 4 Buick Encore 7,7 0,63x 5 Mazda Mazda3 Hayon 9,6 0,63x 6 Mitsubishi Outlander Sport 7,1 0,64x 7 Hyundai Elantra 6,6 0,65x 8 Lexus IS 300 13,0 0,66x 9 Volkswagen Jetta 7,6 0,66x 10 Toyota Corolla 7,7 0,67x 11 Kia Soul 6,3 0,68x 12 Mitsubishi Outlander 6,9 0,70x 13 Toyota Prius 8,9 0,71x 14 Toyota Camry Hybrid 9,3 0,74x 15 Chevrolet Sonic 5,1 0,74x 16 MINI Coupé 7,9 0,74x 17 Nissan Versa 5,2 0,74x 18 Nissan Rogue 7,1 0,74x 19 MINI 4 portes 7,9 0,74x 20 Ford Fusion Hybride 6,8 0,75x 21 Jeep Compass 7,1 0,75x 22 Honda Civic (coupé) 8,7 0,75x 23 Lexus IS 350 13,0 0,75x 24 Honda CR-V 9,8 0,75x Moyenne globale des véhicules d’occasion âgés de 5 ans 7,4 —

Il a été établi que la Honda Fit offre la plus longue durée de service restante parmi les véhicules âgés de 5 ans. Comparativement à la durée de vie restante moyenne de cette catégorie, la Fit devrait durer plusieurs années de plus.

La Nissan LEAF âgée de 10 ans s’est classée au premier rang parmi les véhicules plus anciens en matière de fiabilité et de longévité, bien que l’autonomie puisse varier… Parmi tous les modèles évalués, elle offre le plus grand nombre d’années d’utilisation restantes par année d’âge, malgré le fait qu’il s’agisse d’un véhicule entièrement électrique, ce qui constitue une première dans l’histoire du classement.

« Même les véhicules d’occasion plus âgés coûtent désormais plus cher qu’au cours des dernières années, ce qui fait de la fiabilité et de la durée de vie restante les deux facteurs les plus importants à considérer lors de l’achat d’un véhicule d’occasion », a déclaré un analyste exécutif d’iSeeCars.

Chefs de file par segment en matière de durée de vie

Dans la catégorie des véhicules âgés de 5 ans, Honda a placé quatre modèles dans le top 24, suivie de Toyota avec trois. La plus longue durée de vie restante prévue dans ce groupe appartient à une berline Lexus, ce qui reflète une solide durabilité à long terme parmi les véhicules haut de gamme.

Du côté des camionnettes, le Ford Ranger s’est classé au premier rang pour la durée de vie restante projetée. Les Toyota Tacoma et Tundra ont également affiché de solides performances, avec des durées de service prévues dépassant une décennie. La catégorie des camionnettes, dans son ensemble, a montré une durée de vie moyenne plus élevée que la plupart des véhicules de tourisme, malgré un âge plus avancé.

Camionnettes d’occasion âgées de 5 ans les plus fiables Rang Modèle Durée de vie restante estimée (en années) Comparativement à la moyenne 1 Ford Ranger 10,1 0,67x 2 Chevrolet Colorado 8,9 0,68x 3 Nissan Frontier 8,5 0,7x 4 Toyota Tacoma 11,6 0,7x 5 GMC Canyon 9,9 0,71x 6 Honda Ridgeline 9,3 0,76x 7 Nissan Titan 8,6 0,9x 8 Toyota Tundra 10,9 0,92x 9 Chevrolet Silverado 1500 8,3 0,98x Moyenne des camionnettes d’occasion âgées de 5 ans 8,1 —

Dans le segment des VUS, le Buick Encore a mené tous les modèles âgés de 5 ans pour la durée de vie restante par rapport à ses pairs. Bien que d’autres modèles comme le Honda CR-V et le Toyota RAV4 devraient durer plus longtemps, ils ont été devancés en fonction du ratio entre l’âge et la durée de service.

Les voitures particulières comme la Honda Fit, la Kia Rio et la Honda Civic ont également bien performé, offrant de solides durées de vie restantes. La Prius s’est classée haut parmi les options hybrides, combinant une longévité prévue avec d’autres avantages de propriété, tels que l’efficacité énergétique.

Chefs de file électriques et hybrides en matière de durée de vie

Parmi les modèles électriques et hybrides âgés de 5 ans, la Toyota Prius et la Camry Hybrid ont offert la plus longue durée de service prévue. La Tesla Model S s’est également bien classée, avec une durée de vie projetée supérieure à celle de la majorité des modèles analysés.

Hybrides et véhicules électriques d’occasion âgés de 5 ans les plus fiables Rang Modèle Durée de vie restante estimée (en années) Comparativement à la moyenne 1 Toyota Prius 8,9 0,86x 2 Toyota Camry Hybrid 9,3 0,89x 3 Ford Fusion Hybrid 6,8 0,90x 4 Tesla Model S 12,8 0,93x 5 Nissan LEAF 5,4 0,95x Moyenne des hybrides et véhicules électriques d’occasion âgés de 5 ans 8,6 —

La Nissan LEAF, bien qu’elle domine le classement des véhicules âgés de 10 ans, s’est classée plus bas parmi ses équivalents âgés de 5 ans. Elle demeure toutefois parmi les meilleurs choix pour le nombre d’années d’utilisation restantes, démontrant la durabilité croissante des véhicules électriques.

