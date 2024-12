Honda et Nissan: des discussions en vue d’une fusion

Les constructeurs automobiles Honda et Nissan ont entamé des pourparlers afin d’explorer la possibilité d’une fusion éventuelle.

La nouvelle a d’abord été rapportée par Nikkei, un média japonais. La fusion permettrait aux deux marques d’êtres plus compétitives face à des concurrents comme Tesla et d’autres constructeurs automobiles chinois. La concrétisation d’un tel projet pourrait créer un groupe dont la puissance se rapprocherait de celle de Toyota.

Pour l’heure, Honda et Nissan auraient de signer l’intention un protocole d’entente afin d’entreprendre les démarches de fusion sous une nouvelle société holding.

L’annonce d’une telle consolidation des manufacturiers automobiles japonais survient à peine quelques jours après qu’on ait appris que Nissan aurait 12 à 14 mois pour survivre d’après un énoncé d’un dirigeant.

On se souviendra également que, plus tôt cette année, Honda et Nissan avaient déjà signalé leur intention de développer conjointement une prochaine génération de véhicules électriques.

Éventuellement, Mitsubishi pourrait à son tour être appelée à rejoindre la fusion unissant Honda et Nissan. On se rappellera que Nissan et Mitsubishi forment déjà une alliance.