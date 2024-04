Les premiers VÉ développés par Honda attendus en 2025

La production du premier VÉ développé par Honda va débuter en 2025.

Honda veut une gamme de véhicules zéro émission d’ici 2040.

Pendant que l’industrie appuie sur les freins de l’automobile électrique, Honda poursuit sa métamorphose vers l’électrification complète de sa flotte. En effet, malgré son retard dans le créneau 100 % électrique, le constructeur nippon est même confiant d’entamer la production de ses premiers véhicules électriques conçus à l’interne et blocs de batterie développés en coopération avec la firme LG Energy Solution en 2025.

En tenant compte des avantages de production en sol nord-américain – les véhicules assemblés en Amérique du Nord et qui font appel à des batteries assemblés dans l’un des pays inclus dans l’accord de libre-échange sont éligibles à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ aux États-Unis –, Honda prévoit investir beaucoup d’argent dans l’assemblage local de ses futurs véhicules électriques.

L’usine de l’Ohio qui produira des VÉ et des batteries va coûter 3,5 milliards de dollars, tandis que les efforts du constructeur ne s’arrêtent pas là. En effet, 700 millions de dollars seront injectés dans la réorganisation de trois usines existantes pour l’assemblage de véhicules électriques attendus dans quelques années.

Le constructeur nippon mise encore beaucoup sur la technologie hybride pour le moment, les stratèges du géant de l’automobile qui croient que cette avenue est plus appropriée pour les consommateurs d’Amérique du Nord. Mais, à mesure que l’infrastructure se développe, Honda pourra accélérer sa production de véhicules électriques et viser une gamme zéro émission (électrique et à pile à combustible) d’ici 2040. Quant à 2050, Honda veut également atteindre la carboneutralité dans 25 ans environ.

Honda a aussi déclaré que son usine de Marysville, en Ohio, sera la première à assembler des véhicules conçus à l’interne. Rappelons qu’au moment d’écrire ces lignes, le constructeur compte sur deux multisegments électriques qui arriveront bientôt sur le marché : le Honda Prologue et l’Acura ZDX, tous deux basés sur la plateforme Ultium développée par General Motors.

La transition va se dérouler progressivement, Honda qui préfère poursuivre la production de véhicules équipés de motorisations thermiques ou hybrides, malgré l’engouement pour la technologie électrique.

Le premier véritable modèle Honda électrique, basé sur l’e:Architecture, sera un multisegment de taille intermédiaire. En 2026, un deuxième utilitaire, de taille compacte, serait dans les plans, à l’instar d’Acura qui aura droit à sa propre version de ce véhicule.

Et n’oublions pas la co-entreprise Afeela, qui entend reprendre cette plateforme électrique pour ses véhicules électriques. D’autres détails sont à venir à propos de cette autre co-entreprise.