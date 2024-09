Hausse des coûts d’assurance pour les VE à doubles moteurs haute performance

– Les VE à doubles moteurs haute performance sont confrontés à une hausse des primes d’assurance en raison de leur puissance, de leur poids et des coûts de réparation.

– Les VE dotés d’un couple supérieur à 300 lb-pi affichent des coûts de sinistre élevé, malgré l’absence de lien direct avec un accident.

– Les futurs véhicules électriques puissants, en particulier les camions et les VUS, risquent de subir de nouvelles hausses de primes d’assurance.

Les conducteurs de véhicules électriques (VE) ont tous besoin d’une chose pour circuler, autre que la puissance, et c’est l’assurance. Demandez à n’importe quel conducteur et il vous dira que ces coûts sont élevés. Et ils sont en augmentation, surtout pour ceux qui conduisent des modèles à deux moteurs de forte puissance. La combinaison d’une puissance et d’un poids accrus et de coûts de réparation plus élevés rend l’assurance de ces véhicules plus onéreuse, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que les assureurs les considèrent comme des véhicules à haut risque.

L’une des principales raisons de l’augmentation des primes d’assurance pour les véhicules électriques est leur coût de réparation plus élevé. Les VE sont plus coûteux à réparer que les véhicules traditionnels à moteur à combustion interne (MCI) en raison de leur technologie complexe, comme les batteries à haute tension, les logiciels avancés et les composants spécialisés. Les batteries, en particulier, sont coûteuses à remplacer, ce qui contribue à alourdir les factures de réparation. En outre, la nature relativement nouvelle de la technologie des VE signifie que les assureurs disposent de moins de données historiques pour évaluer ces véhicules, ce qui entraîne une plus grande incertitude dans le calcul des primes.

De nouvelles données suggèrent que la puissance et le couple des véhicules électriques jouent également un rôle crucial dans la détermination des primes d’assurance. Selon Xiaohui Lu, vice-président de la société d’analyse de données LexisNexis, les VE dont le couple est supérieur à 300 lb-pi sont généralement plus chers à assurer. Bien qu’il n’y ait pas de corrélation directe avec un risque d’accident plus élevé, le poids et les performances accrus de ces véhicules contribuent à augmenter les coûts des sinistres. M. Lu a noté que les véhicules à couple élevé sont souvent vendus à des prix plus élevés et que les coûts de réparation sont plus importants, ce qui fait encore grimper les primes.

Les modèles de Tesla sont un excellent exemple de la façon dont les VE de grande puissance sont confrontés à des coûts d’assurance élevés. La Tesla Model S, en particulier la variante Plaid, est l’un des véhicules les plus chers à assurer aux États-Unis, avec une prime annuelle moyenne de 3 365 $. C’est presque le double de la moyenne nationale pour l’assurance des véhicules.

Le secteur des VE n’est pas non plus sur le point de devenir moins puissant. Des VE plus grands et plus puissants, en particulier des camions et des VUS, sont en route et les primes d’assurance pour ces véhicules devraient encore augmenter. La combinaison d’une puissance et d’un poids accrus et de réparations plus coûteuses devrait contribuer à une hausse continue des primes. Les constructeurs automobiles et les assureurs devront collaborer pour trouver des solutions permettant d’atténuer ces coûts à mesure que le marché des véhicules électriques arrive à maturité.

Malgré ces défis, les VE offrent des économies potentielles dans d’autres domaines, ce qui permet de compenser les primes d’assurance plus élevées pour certains conducteurs, mais les coûts d’assurance restent un élément clé pour les acheteurs potentiels de VE.