Les ventes mondiales de véhicules électriques dépassent 1,1 million en juillet

Juillet a vu la vente mondiale de plus de 1,1 million de véhicules électriques pour le troisième mois consécutif, selon InsideEVs.

Juillet 2023 enregistre plus de 1,1 million de ventes de VÉ, ce qui représente une augmentation de 41 % par rapport à l’année précédente.

Les véhicules électriques représentent désormais environ 16 % du marché automobile mondial.

Le Tesla Model Y maintient sa position de modèle électrique le plus vendu, suivi de près par la famille BYD Song et le modèle Tesla Model 3.

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont de nouveau explosé, franchissant à nouveau la barre des 1,1 million en juillet 2023, selon un rapport d’InsideEVs. Cette réalisation marque le troisième mois consécutif au cours duquel le marché mondial des VÉ atteint ce chiffre impressionnant de ventes, soulignant la croissance robuste du secteur des VÉ.

Les données d’EV-Volumes, partagées par Jose Pontes, révèlent que 1 104 592 nouvelles voitures électriques pour passagers ont été immatriculées dans le monde entier en juillet. Ce chiffre représente une augmentation substantielle de 41 % par rapport à la même période de l’année précédente. Notamment, cette hausse des ventes signifie désormais que les VÉ représentent environ 16 % du marché automobile mondial total.

En décomposant davantage ces chiffres, les véhicules entièrement électriques ont réalisé des gains substantiels, avec plus de 750 000 unités vendues en juillet, représentant désormais 11 % du marché total des véhicules vendus en 2023. Les véhicules hybrides rechargeables ont également eu un impact significatif, enregistrant près de 350 000 unités et capturant 5 % du marché.

Pour les statistiques de l’année à ce jour en 2023, les immatriculations mondiales de VÉ ont atteint plus de 6,9 millions, représentant environ 15 % du marché automobile total. Cette répartition inclut les véhicules entièrement électriques, qui représentent environ 10 % du total des immatriculations, et les véhicules hybrides rechargeables, qui contribuent à hauteur d’environ 5 % au marché global.

En ce qui concerne les modèles individuels, le Tesla Model Y continue de dominer en tant que modèle électrique le plus vendu, enregistrant 77 289 unités vendues en juillet. Il devance largement les autres modèles en termes de ventes. D’autres modèles performants en termes de ventes incluent la famille BYD Song et Qin (combinant à la fois les VÉB et les VHR), le modèle Tesla Model 3 et plusieurs autres modèles BYD.

De plus, dans le domaine des marques de VÉ, BYD émerge en tant que leader, avec plus de 250 000 nouvelles immatriculations en juillet. Tesla, tout en établissant également son propre record avec plus de 119 000 unités immatriculées, fait face à la concurrence de BYD dans le segment des véhicules entièrement électriques. SAIC-GM-Wuling, renforcé par ses micro-voitures entièrement électriques, a même réussi à dépasser Volkswagen pour réclamer la troisième place.