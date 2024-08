GMC Yukon 2025: le troisième membre du trio est dévoilé

Pour 2025, General Motors procède à un rajeunissement du GMC Yukon.

Le GMC Yukon 2025 hérite d’éléments esthétiques redessinés.

Les consommateurs continuent d’avoir le choix entre les V8 de 5,3 ou 6,2 L en plus du moteur Duramax de 3,0 L.

Le Yukon 2025 reçoit un écran de 16,8 pour le système d’infodivertissement.

Après avoir présenté ses Chevrolet Tahoe et Suburban 2025 en plus du Cadillac Escalade 2025, voilà que General Motors lève le voile sur le troisième membre du trio: le GMC Yukon 2025.

Quelques éléments esthétiques redessinés

D’emblée, précisons qu’il ne s’agit pas d’une refonte complète pour le GMC Yukon 2025, mais plutôt d’une série d’améliorations apportées en cours de mandat pour la cinquième génération de ce VUS de grand format. Comme on est à même de le constater en regardant les photos du constructeur, le GMC Yukon 2025 a été partiellement redessiné. Les phares et les feux ont notamment été retravaillés en plus de la calandre.

Un équipement complet pour les versions plus cossues

La version Denali Ultimate qui se positionne au sommet de la gamme reçoit des jantes de 24 pouces. Il s’agit d’une première pour ce modèle qui est aussi muni d’une chaîne audio Bose de 22 haut-parleurs. Quant à la déclinaison AT4 Ultimate, elle est caractérisée par sa plaque de protection à l’avant, ses pneus tout-terrain montés sur des jantes de 20 pouces et la suspension Air Ride.

Le GMC Yukon 2025 fait le plein de technologies

Au passage, mentionnons aussi que le GMC Yukon 2025 fait le plein de technologie. À bord, on retrouve un écran de 16,8 pouces qui permet de naviguer dans le système d’infodivertissement. Les consommateurs ont aussi la possibilité de choisir un écran de 8 pouces pour les passagers de la deuxième rangée afin de contrôler la température et la ventilation de leur portion de l’habitacle.

Enfin, tout comme c’est le cas aussi avec Chevrolet et le duo de Tahoe et Suburban, la marque GMC est consciente des besoins de remorquage des acheteurs de Yukon. Le constructeur a ajouté une série de fonctionnalités visant à faciliter les sessions de remorquage dont l’assistance à l’angle mort, la vision transparente de la remorque, la trajectoire au reculon en plus de l’alerte de pression des pneus de la remorque. Notons que la capacité maximale de remorquage est établie à 8400 livres.

Le GMC Yukon 2025 est aussi livrable avec la technologie d’assistance à la conduite sans les mains Super Cruise.

GMC conserve son trio de mécaniques pour 2025

Pour 2025, GMC conserve son trio mécanique avec le Yukon. En effet, on continue d’offrir les moteurs V8 de 5,3 et de 6,2 L en plus du moteur turbocompressé à six cylindres en ligne Duramax de 3,0 L. Celui-ci génère une puissance de 305 chevaux ainsi qu’un couple de 495 lb-pi. Dans tous les cas, le Yukon 2025 est muni d’une transmission automatique à dix rapports.

Dans les prochains mois, General Motors diffusera l’échelle de prix ainsi que les cotes officielles de consommation de carburant.

Le GMC Yukon 2025 continue d’être bâti à l’usine d’Arlington au Texas. L’arrivée du VUS de grand format chez les concessionnaires est prévue pour la fin de l’année 2024.