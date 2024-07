Cadillac Escalade 2025: bonjour au nouvel écran de 55 pouces et au revoir au moteur turbodiesel

Pour 2025, General Motors modernise légèrement le Cadillac Escalade.

Le moteur turbodiesel à six cylindres de 3,0 L est éliminé.

L’écran à l’avant mesure 55 pouces.

Le Cadillac Escalade Série V continue d’être offert.

Ecolo Auto a assisté au dévoilement officiel du Cadillac Escalade 2025 qui a notamment été présenté par Martin Hayes, ingénieur en chef. Voici les nouveautés que ce VUS de luxe met de l’avant pour l’année à venir.

Une allure plus moderne pour le Cadillac Escalade 2025

Comme on peut le constater en jetant un coup d’oeil aux photos, le design du Cadillac Escalade 2025 a été quelque peu revampé. On remarque que la signature lumineuse s’inspire du modèle électrique, l’Escalade IQ. Les versions Premium Luxury et Platinum ont droit à un contour de calandre illuminé. Bien qu’on puisse difficilement imaginer que ce soit possible, il met de l’avant une stature encore plus imposante qu’auparavant.

Tout comme c’est le cas pour le duo de Chevrolet Tahoe et Suburban 2025, la nouvelle mouture du Cadillac Escalade reçoit des jantes optionnelles d’un diamètre de 24 pouces. Trois nouvelles couleurs s’ajoutent à la palette: Aegean Stone, Deep Sea Metallic et Latte Metallic.

Comme par le passé, le VUS de luxe est offert avec l’empattement régulier ou en version allongée qui est appelée ESV.

Un écran d’une longueur de 55 pouces

À l’intérieur, on remarque que le Cadillac Escalade 2025 est désormais équipé d’un écran reliant les deux piliers A à l’avant. Celui-ci est portionné et ne mesure pas moins de 55 pouces. Il comprend une section de 20 pouces dédiée au passager à l’avant.

Avec le Cadillac Escalade 2025, General Motors propose l’assistance à la conduite sans les mains Super Cruise de série. Également, ce VUS de luxe est livré de série avec une chaîne audio AKG de 19 haut-parleurs. En option, le compte peut s’élever à 40 haut-parleurs.

À l’intérieur, on note que le levier de changement de vitesse a été relocalisé sur la colonne de direction afin de dégager la console centrale. Le volant a été redessiné.

Le Cadillac Escalade Série V demeure offert

Au cours de cette présentation, la marque américaine de luxe a confirmé que le modèle Escalade Série V continue d’être offert en 2025. Son capot renferme le puissant moteur V8 suralimenté de 6,2 L qui développe 682 chevaux. Autrement, l’Escalade 2025 est livré avec le moteur V8 de 6,2 L qui produit 420 chevaux. Il importe de souligner que General Motors a retiré la proposition du moteur turbodiesel à six cylindres de 3,0 L pour la nouvelle itération de l’Escalade.

L’échelle de prix du Cadillac Escalade 2025 sera diffusée ultérieurement. Six versions composele catalogue: Luxury, Premium Luxury, Sport, Premium Luxury Platinum, Sport Platinum et Série V.

La production du Cadillac Escalade 2025 débutera en fin d’année 2024 à l’usine d’Arlington au Texas.