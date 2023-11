Chevrolet Tahoe et Suburban 2025: modernisés et mis à jour

Pour 2025, Chevrolet modernise son duo de VUS de grand format.

Le moteur diesel Duramax est plus performant.

Le système d’infodivertissement est jumelé à un nouvel écran tactile de 17,7 pouces.

Les suspensions de même que l’habitacle ont été retravaillés.

C’est en 2021 que Chevrolet a introduit la cinquième génération du Tahoe et la douzième génération du Suburban. Pour 2025, Chevrolet annonce une série d’améliorations et d’ajouts pour bonifier son offre dans le segment des VUS de grand format.

Un moteur diesel plus performant

Parmi les nouveautés attendues pour 2025, mentionnons le moteur turbodiesel Duramax à six cylindres en ligne de 3,0 L qui est amélioré. Essentiellement, il a droit au même traitement que celui qu’a reçu le Silverado 1500 un peu plus tôt. La puissance développée passe de 277 à 305 chevaux et le couple grimpe de 460 à 495 lb-pi. Il continue d’être jumelé à une transmission automatique à dix rapports. Pour la première fois, il sera désormais possible de combiner cette mécanique avec la version Z71.

Le moteur V8 de 5,3 L demeure de série sur les versions LS, LT, RST, Z71 et Premier. Le moteur V8 de 6,2 L est livré de série avec la version High Country, tout en étant optionnel pour les versions RST Z71 et Premier.

Quelques nouveautés esthétiques

Sur le plan visuel, le duo de Chevrolet Tahoe et Suburban a droit à un lot de nouveautés. Comme on peut le voir sur les photos, de nouvelles jantes de 24 pouces s’ajoutent au catalogue. On remarque également que la portion avant du véhicule a été légèrement retouchée. Les concepteurs ont également revu les phares de même que les feux.

À la palette de couleurs s’ajoutent les teintes suivantes: gris Cypress et bleu métallique Lakeshore.

Un habitacle revampé

General Motors a également tenu à moderniser l’habitacle des Chevrolet Tahoe et Suburban 2025. De série, des VUS sont équipés d’un écran tactile de 17,7 pouces qui permet de naviguer dans le système d’infodivertissement. Sous les yeux du conducteur, on retrouve une instrumentation numérique de 11 pouces.

Le volant de même que la console ont été redessinés.

Des suspensions retravaillées

Avec l’actuelle génération des Tahoe et Suburban, Chevrolet a introduit les suspensions arrière indépendantes à multibras. Celles-ci ont été retravaillées pour la nouvelle année-modèle. Qui plus est, le constructeur mentionne que les suspensions adaptatives et les suspensions magnétiques sont de retour dans le catalogue.

Des VUS capables de remorquer

Pour 2025, le duo de Chevrolet Tahoe et Suburban continue d’offrir la même capacité de remorquage. Elle s’élève respectivement à 8400 et 8200 livres.

En revanche, General Motors a ajouté une multitude de nouvelles fonctions afin de faciliter la tâche de remorquage aux utilisateurs. En effet, les fonctionnalités suivantes sont nouvelles pour 2025: un moniteur de pression des pneus de la remorque, une application indiquant en temps réel le poids du chargement de la remorque, des lignes de guidage du suivi de la remorque, une assistance pour reculer un bateau dans une descente de même qu’un système de navigation conçu par Google qui propose un itinéraire en fonction de la remorque tirée.

Les Chevrolet Tahoe et Suburban 2025 continueront d’être assemblés aux Texas aux États-Unis. Leur commercialisation est prévue au courant de l’année prochaine. L’échelle de prix n’a pas encore été divulguée.