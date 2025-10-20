GM prévoit une gamme de VÉ abordables au-delà de la Bolt 2027, confirme le président

GM élargira sa gamme de véhicules électriques économiques au-delà de la Bolt 2027 avec des modèles compacts d’environ 30 000 $ US.

GM confirme l’arrivée d’une famille de VÉ à bas prix après la Bolt 2027, autour de 30 000 $ US (42 000 $ CA)

Les futurs modèles pourraient utiliser de nouvelles chimies de batteries, comme le LFP ou le LMR, pour réduire les coûts de production.

Une camionnette électrique compacte pourrait faire partie de la stratégie de GM visant à combler les lacunes du marché.

General Motors prévoit lancer une gamme de véhicules électriques à prix abordable à la suite du retour de la Chevrolet Bolt en 2027, selon le président de l’entreprise, Mark Reuss.

Dans un balado, Reuss a expliqué que ces futurs modèles ne porteront pas nécessairement le nom Bolt, mais suivront la même recette : format compact et prix d’environ 30 000 $ US (42 000 $ CA). La Bolt 2027 doit arriver sur le marché au début de l’année prochaine, avec un prix de base de 29 990 $ US (39 999 $ PDSF + frais : 43 470 $ au Canada).

Ces modèles sans nom seront conçus pour répondre à des besoins non comblés sur le marché des VÉ. Bien que Reuss n’ait pas donné de détails précis, il a évoqué des « zones blanches » à exploiter selon la taille des véhicules et les préférences des consommateurs.

Le segment des camionnettes électriques compactes figure parmi ces occasions, selon plusieurs analystes de l’industrie. GM a déjà exploré des concepts de petits camions VÉ, alors que d’autres constructeurs, comme Ford et Slate, développent déjà leurs propres modèles abordables destinés au même créneau.

D’autres options possibles pour GM incluent un multisegment compact comparable au Trax en matière de dimensions et d’équipement. Le prix pourrait débuter dans la fourchette des 40 000 $. GM ayant pratiquement abandonné les voitures et celles-ci, qu’elles soient électriques ou à essence, continuant à afficher des ventes stagnantes, il est peu probable qu’un tel modèle soit privilégié. Toutefois, si GM souhaite offrir quelque chose d’unique aux consommateurs, ce pourrait être l’occasion idéale.

GM a déjà confirmé qu’un véhicule électrique de nouvelle génération et à prix abordable sera assemblé à son usine Fairfax de Kansas City, le même site que celui de la Bolt.

La Bolt 2027 sera dotée d’une nouvelle batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 65 kWh, d’une capacité de recharge améliorée et d’un moteur redessiné. Toutefois, Reuss a précisé que les futurs VÉ économiques pourraient adopter d’autres technologies afin de réduire encore les coûts de fabrication, notamment l’utilisation continue de cellules LFP ou de nouvelles chimies comme les batteries à forte teneur en manganèse (LMR).

De son côté, Ford investit également dans des stratégies de réduction des coûts grâce à des plateformes VÉ dédiées et à de nouveaux systèmes de production pour sa prochaine génération de véhicules électriques. D’autres constructeurs, comme Volkswagen, étudient la possibilité d’importer sur notre marché des modèles chinois à prix réduit.