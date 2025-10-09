La Chevrolet Bolt 2027 revient avec 410 km d’autonomie et un port NACS

Le populaire VÉ de GM fait son grand retour avec une batterie LFP de 65 kWh, une recharge rapide de 150 kW et un accès direct au réseau de Superchargeurs Tesla. Les prix canadiens ne sont pas encore annoncés.

Recharge rapide de 150 kW : de 10 à 80 % en seulement 26 minutes

Port NACS offrant un accès direct au réseau Tesla Supercharger

Autonomie estimée à 410 km grâce à une batterie LFP de 65 kWh

General Motors a confirmé le retour du nom Chevrolet Bolt pour l’année-modèle 2027. Le nouveau modèle corrige la principale faiblesse de son prédécesseur en faisant passer la capacité de recharge rapide de 55 kW à 150 kW, réduisant ainsi le temps de recharge de plus d’une heure à 26 minutes pour une recharge de 10 à 80 %.

La Bolt, retirée de la production en décembre 2023, fait son retour à la suite d’une forte demande des consommateurs et de ventes record avant son retrait. La production débutera à la fin de 2025 à l’usine Fairfax de GM, à Kansas City (Kansas), et les premières unités devraient arriver chez les concessionnaires entre le début et le milieu de 2026.

Batterie LFP de 65 kWh et autonomie de 410 km

La Bolt 2027 utilise une batterie Lithium Fer Phosphate (LFP) de 65 kWh, remplaçant le système Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC) des anciens modèles. GM estime une autonomie de 410 kilomètres avec une charge complète, soit une légère amélioration par rapport à la Bolt EUV 2023 (397 km selon RNCan), mais un peu en dessous de la Bolt EV 2023 à hayon (417 km).

Principales caractéristiques de la Chevrolet Bolt 2027 :

Moteur : 210 ch, traction avant

: 210 ch, traction avant Batterie : 65 kWh LFP

: 65 kWh LFP Autonomie : 410 km (estimation GM)

: 410 km (estimation GM) Espace de chargement : 453 L (sièges relevés), 1 614 L (sièges rabattus)

: 453 L (sièges relevés), 1 614 L (sièges rabattus) Carrosserie: multisegment à 5 portes

Le véhicule conserve la plateforme BEV2 de première génération, mais intègre des composants de batterie Ultium mis à jour et le même moteur de 210 ch que la version à traction avant de la Chevrolet Equinox EV. Cette approche permet à GM de réduire les coûts de développement tout en intégrant les plus récentes technologies de batterie et de motorisation.

Recharge rapide de 150 kW

La Bolt 2027 offre une puissance de recharge rapide de 150 kW en courant continu, soit presque trois fois plus que les 55 kW de la génération précédente. Cette amélioration permet une recharge de 10 à 80 % en 26 minutes sur une borne compatible, contre plus d’une heure auparavant.

Le véhicule est muni d’un port NACS (North American Charging Standard), donnant un accès direct au réseau de Superchargeurs Tesla sans adaptateur. Un adaptateur CCS sera offert pour assurer la compatibilité avec les bornes non-Tesla existantes.

La lenteur de recharge de la première génération limitait son utilisation sur de longs trajets. En réduisant le temps d’arrêt principal de plus d’une heure à moins de 30 minutes, la Bolt 2027 devient beaucoup plus pratique pour les déplacements sur autoroute et les voyages occasionnels.

Design de type multisegment et intérieur modernisé

Le modèle 2027 abandonne la version à hayon pour se concentrer sur la carrosserie multisegment, comme l’ancienne Bolt EUV. L’extérieur bénéficie d’une nouvelle face avant, d’un éclairage à DEL modernisé et de feux arrière redessinés.

L’habitacle reçoit d’importantes mises à jour, dont un tableau de bord numérique de 11 pouces et un écran central tactile de 11,3 pouces, remplaçant les anciens écrans de 8 et 10,2 pouces. Le sélecteur de vitesses passe de la console centrale à une commande au volant, libérant de l’espace pour un socle de recharge sans fil et de nouveaux rangements.

Les commandes physiques pour le système de climatisation demeurent, malgré l’ajout des plus grands écrans. Le volume de chargement atteint 453 litres derrière les sièges arrière et 1 614 litres une fois les sièges rabattus.

Système Super Cruise et versions offertes

Le système de conduite mains libres Super Cruise de GM sera disponible sur la Bolt 2027. Il était auparavant réservé à la version Premier du modèle EUV. Ce système fonctionne sur les autoroutes compatibles et combine le régulateur de vitesse adaptatif avec le centrage dans la voie.

La Bolt 2027 sera offerte en trois versions : LT, Launch Edition et RS. Aux États-Unis, le prix débute à 28 995 $ US pour la LT, 29 990 $ US pour la Launch Edition et environ 32 000 $ US pour la RS. Le prix canadien sera communiqué plus tard.

Le système multimédia utilisera une plateforme Android interne et ne prendra pas en charge Apple CarPlay ni Android Auto, conformément à la stratégie logicielle actuelle de GM.