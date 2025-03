GM peine à vendre les fourgonnettes électriques BrightDrop et stocke le surplus à Flint

Le ralentissement des ventes entraîne une accumulation de stocks dans l’usine canadienne

GM peine à vendre les fourgonnettes électriques BrightDrop, ce qui entraîne un surplus croissant à Flint, dans le Michigan.

Les prix élevés et les préférences des clients des flottes remettent en cause la compétitivité de BrightDrop face aux fourgonnettes électriques de Ford et de Rivian.

Les droits de douane américains potentiels sur les VE fabriqués au Canada pourraient avoir un impact supplémentaire sur la production future de BrightDrop à l’usine CAMI.

General Motors connaît un ralentissement des ventes de ses fourgonnettes de livraison électriques BrightDrop, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de véhicules invendus aux États-Unis et au Canada. Des centaines de ces véhicules, produits à l’usine CAMI Assembly d’Ingersoll, en Ontario, sont garés sur un terrain de stockage à Flint, dans le Michigan.

L’usine a récemment repris la production après une fermeture de deux semaines pour équilibrer les stocks. GM a également introduit des rabais substantiels pour stimuler la demande, avec des remises sur le fourgon BrightDrop 600 atteignant jusqu’à 40 %.

GM a d’abord lancé BrightDrop en tant que marque autonome de VE commerciaux en 2021 avant de l’intégrer à Chevrolet l’année dernière. Malgré ce changement, les fourgonnettes ont eu du mal à être compétitives en termes de prix. La BrightDrop 600, avec une autonomie estimée à 437 km, coûte environ 74 000 USD avant incitations. En comparaison, l’E-Transit de Ford, dont l’autonomie est plus courte, démarre à 51 600 USD.

« Il existe un marché pour les fourgonnettes électriques », a déclaré Sam Abuelsamid, vice-président de l’étude de marché chez Telemetry Insights. « Mais pas à ce niveau de prix.

Les clients des flottes, un marché clé pour les fourgonnettes électriques, privilégient souvent les économies de coûts par rapport à l’autonomie. De nombreux opérateurs de flottes parcourent moins de 115 km par jour, ce qui rend plus pratique l’utilisation de batteries plus petites.

Pour stimuler les ventes, GM a mis en place des mesures incitatives agressives. Selon un bulletin de concessionnaire cité par CarsDirect, les modèles 2025 BrightDrop 400 et 600 peuvent désormais bénéficier de remises allant jusqu’à 25 500 USD dans le cadre du programme BrightDrop Consumer Cash de GM, en vigueur jusqu’au 30 juin. Les remises peuvent être cumulées, ce qui permet aux acheteurs d’économiser jusqu’à 31 000 USD. Des remises sont également accordées au Canada, mais les montants ne sont pas encore connus.

Malgré ces efforts, les ventes de BrightDrop restent nettement inférieures à celles des concurrents. En 2023, GM a vendu 1 529 fourgons BrightDrop aux États-Unis, contre 12 610 unités E-Transit pour Ford et 13 243 EDV pour Rivian.

GM a investi 800 millions de $ pour transformer l’usine CAMI en la première usine de fabrication de VE à grande échelle au Canada, avec le soutien financier des gouvernements fédéral et provincial. L’usine emploie environ 1 300 personnes, ce qui en fait un employeur important dans la région d’Ingersoll.

Les analystes du secteur se demandent si GM peut maintenir la production de BrightDrop au niveau de vente actuelle. « Les dirigeants de GM prévoient-ils 70 000 ou 80 000 ventes de BrightDrop pour atteindre le seuil de rentabilité, ou peuvent-ils s’efforcer d’en produire 10 000 par an ? », a déclaré Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales sur les véhicules chez AutoForecast Solutions.

L’incertitude liée à la politique commerciale des États-Unis pourrait compliquer davantage l’avenir de CAMI Assembly. La guerre tarifaire menée par le président Trump contre les véhicules fabriqués au Canada pourrait inciter GM à envisager de transférer sa production aux États-Unis.

Le directeur financier de GM, Paul Jacobson, a récemment reconnu que l’entreprise évaluait les options pour atténuer les risques liés aux tarifs douaniers. « Nous planifions et disposons de plusieurs leviers que nous pouvons actionner », a déclaré M. Jacobson.

Une alternative possible serait de transférer la production de BrightDrop à l’usine Factory Zero de GM dans le Michigan, qui produit déjà des véhicules électriques. Toutefois, un tel transfert nécessiterait des investissements supplémentaires et un rééquipement.

Pour l’instant, GM poursuit ses efforts dans le domaine de la BrightDrop, en développant son réseau de concessionnaires et en proposant des mesures incitatives pour attirer les acheteurs. Toutefois, la viabilité à long terme de ses fourgonnettes électriques fabriquées au Canada reste incertaine.