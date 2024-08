Chevrolet ajoute les fourgonnettes électriques BrightDrop à son portefeuille de VE en pleine expansion

– Chevrolet intègre les fourgons électriques BrightDrop pour renforcer sa présence sur le marché des VE commerciaux et son réseau de services.

– Les fourgons BrightDrop continuent d’être produits dans la première usine de VE à grande échelle du Canada, ce qui souligne l’engagement de GM en faveur de l’innovation.

– GM vise à améliorer l’efficacité et la durabilité des flottes grâce à une technologie électrique avancée et à une assistance fiable.

General Motors a annoncé que ses utilitaires électriques BrightDrop seront désormais commercialisés sous la marque Chevrolet. BrightDrop a été initialement présenté par GM lors du Consumer Electronics Show en 2021 en tant que marque dédiée aux véhicules utilitaires électriques. La marque a ensuite été intégrée à GM Envolve, l’activité flotte de l’entreprise, qui dessert un large éventail de clients commerciaux et gouvernementaux.

Les fourgonnettes BrightDrop continueront d’être fabriquées à l’usine d’assemblage CAMI de GM à Ingersoll, en Ontario, qui est reconnue comme la première usine de fabrication de VE à grande échelle au Canada. Selon Kristian Aquilina, président et directeur général de GM Canada, cette évolution souligne le potentiel que GM et Chevrolet voient dans l’avenir de BrightDrop au sein du secteur des flottes électriques.

En faisant passer BrightDrop sous la marque Chevrolet, GM vise à accroître la disponibilité et la facilité d’entretien de ces fourgonnettes commerciales électriques. Le vaste réseau de concessionnaires Chevrolet à travers le Canada offre un avantage substantiel, en facilitant l’accès des entreprises aux services de vente et d’assistance. Certains concessionnaires Chevrolet auront la possibilité d’être certifiés pour la vente et l’entretien des véhicules BrightDrop, ce qui permettra aux opérateurs commerciaux de minimiser les temps d’arrêt et d’optimiser l’exploitation de leur flotte.

Scott Bell, vice-président de Chevrolet, a souligné que cette intégration associe la technologie électrique avancée de BrightDrop à l’infrastructure de service fiable de Chevrolet, positionnant Chevrolet comme leader sur le marché des véhicules électriques utilitaires.

Les fourgons Chevrolet BrightDrop, y compris les modèles BrightDrop 400 et 600, sont conçus avec une technologie de pointe pour soutenir l’efficacité et la durabilité dans les opérations commerciales. Ces véhicules offrent une autonomie estimée par GM à 437 kilomètres avec une charge complète, ce qui les rend adaptés à une variété de tâches de livraison et de service.

Alors que la demande de véhicules utilitaires électriques continue de croître, l’intégration de BrightDrop par Chevrolet pourrait jouer un rôle important dans la définition de l’avenir du paysage des véhicules utilitaires électriques, en fournissant aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour fonctionner de manière efficace et durable. La question qui se pose est de savoir si GM jugera bon de construire et de vendre des versions pour les particuliers et les familles.