GM investira 918 millions pour produire de nouveaux moteurs V8 et des pièces de VÉ

Cet investissement sera partagé entre quatre usines dans les États du Michigan, de l’Ohio et de New York.

854 millions USD seront utilisés pour préparer l’arrivée de la nouvelle génération du V8 small-block.

L’autre 64 millions USD servira à la production de pièces pour les véhicules électriques.

General Motors vient d’annoncer un nouvel investissement de 918 millions de dollars américains pour la production de sa prochaine génération de moteurs V8 «small-block» et de composants de VÉ aux États-Unis.

Cet investissement sera réparti entre quatre sites de production dans trois États, ce qui portera l’investissement total de GM dans la production américaine à 37 milliards de dollars au cours des dix dernières années.

Malgré les efforts de GM en faveur de l’électrification, les pick-ups et les VUS à essence restent ses produits les plus vendus. C’est pourquoi 854 millions de dollars de cet investissement seront alloués à la production de la sixième génération du moteur V8 «small-block» lancé en 1955.

Aucun détail n’a encore été révélé sur ce nouveau moteur, mais il est probable qu’il soit plus puissant et plus écoénergétique que la version actuelle de 5,3 litres.

Ces moteurs seront assemblés sur le site de Flint Engine Operations, qui recevra 579 millions de dollars pour préparer l’assemblage ainsi que l’usinage du bloc, de la tête et du vilebrequin. Malgré les efforts de modernisation qui commencent immédiatement, l’usine continuera à produire le moteur diesel 3.0L de GM.

Comme d’habitude, de nombreuses pièces utilisées dans les nouveaux moteurs seront fabriquées hors site, dans d’autres usines GM. Notamment, les arbres à cames et les bielles, ainsi que certains travaux d’usinage du bloc et de la tête seront effectués à l’usine GPS de Bay City, qui recevra 216 millions de dollars.

Les moulages de blocs proviendront de Defiance Operations, dans l’Ohio, après un investissement de 47 millions de dollars, et les rampes d’alimentation, ainsi que les collecteurs d’admission, seront fabriqués à Rochester Operations, dans l’État de New York, après une injection de 12 millions de dollars.

Les véhicules électriques étant un élément clé des plans d’avenir du constructeur automobile, les 64 millions de dollars restants de l’ensemble des investissements seront consacrés à la production de composants pour véhicules électriques dans les usines de Defiance Operations et de Rochester Operations.

La première installation recevra 8 millions de dollars pour développer les pièces moulées utilisées pour les véhicules électriques, tandis que la seconde recevra 56 millions de dollars pour la production de lignes de refroidissement destinées aux batteries.

General Motors affirme que tous ces investissements l’aideront à continuer d’améliorer ses véhicules à essence tout en procédant à l’électrification de l’ensemble de sa gamme au cours des dix prochaines années environ.