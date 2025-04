GM forcé de fermer son usine CAMI en Ontario

Le complexe va rouvrir ses portes pour l’année-modèle 2026.

BrightDrop est loin derrière ses concurrents Ford et Rivian.

La nouvelle est tombée vendredi dernier : General Motors va suspendre temporairement la production de ses fourgons commerciaux BrightDrop à son usine d’assemblage CAMI à Ingersoll, en Ontario. Étalée sur une période d’environ cinq mois, cette pause va malheureusement entraîner la mise à pied d’environ 1 200 travailleurs au cours des prochains mois, selon ce qu’a indiqué le syndicat Unifor qui représente les employés horaires du site.

Dans un avis adressé à ses membres le 11 avril, le syndicat a indiqué que GM prévoit procéder aux mises à pied temporaires à compter du 14 avril. Une reprise limitée de la production est prévue en mai, avant que l’usine ne soit complètement arrêtée jusqu’en octobre.

L’aile canadienne de General Motors justifie cette décision par la nécessité de « réguler les stocks et d’ajuster les calendriers de production à la demande actuelle ».

« C’est un coup dur pour des centaines de familles ouvrières d’Ingersoll et des environs qui dépendent de cette usine », a déclaré la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, dans un communiqué. En revanche, GM a réitéré son appui à cette usine ontarienne, ce qui indique son intention de la garder en opération après cette pause obligée.

L’ennui pour l’aventure BrightDrop, c’est que les chiffres de ventes ne sont pas au rendez-vous, surtout face à ses deux rivaux directs en Amérique du Nord que sont Ford et Rivian qui sont plus abordables et plus répandus. L’an dernier, GM n’a enregistré qu’un peu plus de 2 000 ventes pour toute l’année. Il faudrait que GM réussisse à écouler au moins 1 000 véhicule par mois pour maintenir une seule équipe de production à l’usine CAMI.

Bien entendu, la question entourant les tarifs de l’administration Trump revient à l’ordre du jour, mais pour l’instant, le constructeur ne regarde pas en direction de la Maison-Blanche pour justifier cette fermeture temporaire de son établissement ontarien.

L’usine réouvrira ses portes au mois d’octobre pour l’année-modèle 2026 des fourgons BrighDrop 400 et BrightDrop 600, avec seulement un seul quart de travail.