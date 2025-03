Plus de choix en 2026 pour le GMC Sierra EV

Le choix élargi sera bénéfique pour l’adoption de ce modèle électrique déjà dispendieux à la base.

La livrée AT4 est mieux équipée pour la conduite hors route.

GMC électrifie davantage sa gamme de camionnettes avec l’introduction de nouvelles livrées pour la gamme Sierra EV 2026. La luxueuse option Denali reste au catalogue, mais les acheteurs intéressés par l’alternative de GMC au Silverado EV de Chevrolet peuvent désormais commander la finition de base Elevation ou un modèle plus orienté tout-terrain arborant fièrement l’écusson AT4. Cette extension offre aux consommateurs un plus large éventail de choix, ce qui est la recette habituelle pour une marque de pickup comme GMC.

La finition Elevation sert de point d’entrée dans la famille Sierra EV, avec un écran tactile central de 16,8 pouces de diagonale, une coffre eTrunk à commande électrique à l’avant et le hayon MultiPro. À ce propos, le MultiPro MidGate, qui donne au camion électrique beaucoup plus d’espace pour stocker des objets longs dans l’habitacle, est en option sur ce modèle Elevation. Les capacités de charge rapide en courant continu peuvent atteindre 300 kW, tandis que le système électrique est également disponible en 800 volts. GMC propose également le système d’alimentation de bord à transfert d’énergie de 7,2 kW et le système mains libres Super Cruise. Les roues du GMC Sierra EV ont un diamètre de 18 pouces.

Dans la version AT4 (également nouvelle), la suspension est relevée, tandis que la taille des pneus tout-terrain est fixée à 35 pouces de diamètre. Cela se traduit par une garde au sol supplémentaire de 2 pouces. Le système 4-Wheel Steer (avec Crabwalk) est également de série, tout comme le système Super Cruise. Et comme cette version est destinée aux amateurs de tout-terrain, le nouveau mode Terrain est indispensable.

Tout comme la version Elevation, l’AT4 propose en option le MultiPro MidGate. Le système électrique de 800 volts figure également sur la liste des options, tout comme le système Energy Transfer Pro de 10,2 kW avec des prises de 240 et 120 volts dans la benne du camion. L’intérieur est également disponible avec un thème intérieur Forest Storm exclusif à l’AT4.

Dans le cas du GMC Sierra EV Denali, le client peut commander les trois options de batterie (Standard, Extended et Max), tandis que l’intérieur est disponible en deux versions. Et même si la finition Denali est au sommet, les clients doivent toujours commander les 4 roues directrices, la suspension adaptative Air Ride et le toit fixe panoramique en option.