GM et POSCO suspendent la phase 2 de leur projet à Bécancour, forçant le retrait de Vale

General Motors et POSCO Future ont mis en pause indéterminée la phase 2 de leur usine de Bécancour.

La minière Vale, dont GM était le seul client potentiel dans la région, annule son installation dans la ville.

Les ventes stagnantes des VÉ et l’incertitude économique causée par les États-Unis sont responsables.

Dans un effet Domino, deux autres projets de la filière batterie sont mis en arrêt de façon indéterminée.

En raison de ventes de véhicules électriques plus faibles qu’attendues et de l’incertitude économique créée par le gouvernement américain, General Motors et POSCO repoussent le début de la phase 2 de leur usine de Bécancour à une date indéterminée.

Cet abandon, possiblement temporaire, du projet pousse la minière Vale à annuler la construction de sa propre usine, qui devait fournir la phase 2 de GM et POSCO.

Pour rappel, la phase 1 de ce projet devrait entrer en fonction en 2026 afin de produire l’élément final de la cathode utilisée pour produire des batteries au lithium ion destinées aux véhicules électriques.

La phase 2 devait ajouter une usine qui aurait produit localement le PCAM, un composé de sulfate de nickel et d’autres éléments, essentiel à la fabrication de cathodes.

Pour fournir cette future usine en sulfate de nickel, la minière Vale planifiait d’ouvrir sa propre installation dans le parc industriel de Bécancour.

Puisque General Motors était le seul client prospectif de Vale dans la région, la minière n’ira pas de l’avant avec son usine tant que la phase 2 de GM-POSCO n’est pas fermement de retour dans les plans.

L’usine de Vale représentait à elle seule un investissement de 325 millions de dollars, dont des prêts de 55 millions de Québec et de 37 millions d’Ottawa.

Heureusement pour les contribuables, ces prêts n’ont pas été déboursés puisque la construction n’a pas encore commencé. Par contre, les retombées économiques escomptées de ce projet ne se réaliseront pas non plus.

Du côté de GM-POSCO, la phase 1 a vu ses coûts exploser depuis l’annonce initiale. Ainsi, bien qu’elle soit officiellement estimée à 600 millions, des sources citées par Radio-Canada l’évaluent maintenant à 2 milliards de dollars.

Dans ce cas, l’argent public est déjà déboursé, puisque les gouvernements du Québec et du Canada ont investi 150 millions chacun, principalement sous forme de prêts pardonnables. Il semblerait que le prêt fédéral soit conditionnel à la réalisation de la phase 2, ce qui pourrait causer des ennuis financiers à GM et POSCO.

Nous ne savons pas pour le moment si le prêt provincial est sujet à la même condition.

Malgré tous les revirements dans la filière batterie au Québec, la ministre de l’Économie du gouvernement Legault, Christine Fréchette, croit qu’investir massivement dans ce projet était la bonne chose à faire, puisque 3 000 emplois ont été créés uniquement en construction à Bécancour.

De plus, la ministre souligne que les contrats obtenus par des compagnies québécoises dans ce dossier dépassent les 3 milliards de dollars et que le secteur poursuit sa croissance.

La nouvelle que GM-POSCO et Vale suspendent ou abandonnent leurs projets à Bécancour arrive deux jours après que Stellantis ait annoncé le déplacement d’une partie de sa production future de l’Ontario vers les États-Unis, confirmant que les mesures tarifaires américaine, l’instabilité économique en Amérique du Nord et l’arrêt des crédits pour véhicules électriques au sud de la frontière met en péril l’industrie automobile canadienne et les secteurs reliés.

Source: Radio-Canada