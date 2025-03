GM et Hyundai en pourparlers pour partager des pick-up et des fourgonnettes électriques en Amérique du Nord

GM a déjà travaillé avec des constructeurs automobiles coréens pour combler les lacunes de sa gamme de produits

GM et Hyundai sont sur le point de conclure un accord pour partager des fourgonnettes électriques et des pick-up de taille moyenne en Amérique du Nord. Hyundai pourrait commencer à exporter des fourgonnettes électriques en 2027 et construire une usine en Amérique du Nord d’ici 2028. L’accord sur les pick-up donnerait à Hyundai l’accès aux Colorado et Canyon de GM pour un rebranding local.



Selon un rapport de Reuters citant des documents internes de Hyundai et des sources proches des négociations, Hyundai Motor Co et General Motors sont sur le point de conclure un accord pour partager des plateformes de véhicules utilitaires en Amérique du Nord.

L’accord potentiel verrait Hyundai fournir à GM deux modèles de fourgonnettes utilitaires électriques, tandis que GM pourrait fournir à Hyundai des pick-up de taille moyenne à vendre sous sa propre marque. Les discussions se poursuivent et aucune des deux entreprises n’a finalisé les conditions.

Les constructeurs automobiles examinent également des domaines de coopération plus larges, notamment le développement conjoint de semi-conducteurs, les technologies de batteries de nouvelle génération et les chaînes d’approvisionnement partagées. Les deux entreprises réagissent à la concurrence croissante des fabricants chinois de véhicules électriques et à l’incertitude causée par les tensions géopolitiques et les risques tarifaires.

Selon les documents, Hyundai produira dans un premier temps les fourgonnettes électriques en Corée du Sud et prévoit de commencer à les exporter vers GM en 2027. La fourgonnette plus petite sera basée sur la plateforme électrique ST1 de Hyundai et sera suivie d’un modèle plus grand de taille similaire à la Hyundai Solati en 2028. Hyundai étudie également la possibilité de fabriquer les fourgonnettes en Amérique du Nord d’ici 2028, soit en construisant une nouvelle usine, soit en agrandissant les installations existantes, soit en sous-traitant la production locale. La production annuelle pourrait atteindre 60 000 unités d’ici 2030 et dépasser les 100 000 d’ici 2032.

Le partage des pick-up de taille moyenne concernerait probablement les modèles Chevrolet Colorado et GMC Canyon de GM. Hyundai a également exprimé son intérêt pour la commercialisation d’un pick-up grand format basé sur la plateforme de GM, mais cette proposition n’a pas abouti. Selon certaines sources, l’accord sur le pick-up prendrait plus de temps à finaliser que l’accord sur le fourgon utilitaire.

Hyundai est actuellement peu présente sur les marchés nord-américains des véhicules utilitaires et des camions. Un partenariat avec GM pourrait lui permettre d’accéder à ces segments où les concurrents de Hyundai ont du mal à s’imposer face aux constructeurs automobiles nationaux bien établis.

GM devrait cesser la production de ses fourgons Chevrolet Express et GMC Savana, ce qui permettrait de les remplacer sans investir dans un nouveau développement interne. La collaboration potentielle avec Hyundai pourrait aider GM à concurrencer des modèles commerciaux établis tels que le Ford Transit et le Ram ProMaster. Le Chevrolet BrightDrop, un fourgon commercial entièrement électrique de grande taille, ne se vend pas bien.

Un porte-parole de GM s’est contenté de déclarer que la société continuait d’explorer « des domaines potentiels de collaboration ». Hyundai a confirmé que des discussions étaient en cours sur des « domaines stratégiques clés », mais a souligné qu’aucun accord définitif n’avait été conclu.

Des sources proches des négociations ont déclaré que les menaces tarifaires et les tensions commerciales restaient une variable dans l’issue de l’accord, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en composants et les futurs engagements de production en Amérique du Nord.