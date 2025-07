GM déplacera la production de camions au Michigan, moins de camionnettes électriques en vue

General Motors réorganise sa production, ajoutant des camions à son usine du Michigan pendant que son site mexicain subit plusieurs arrêts.

GM construira les Silverado, Sierra et Escalade à l’usine Orion au Michigan à partir de 2027.

La production à l’usine de camions GM de Silao, au Mexique, sera suspendue en juillet et en août.

Les camionnettes restent les meilleures vendeuses de GM aux États-Unis, orientant ainsi sa stratégie manufacturière.

General Motors prévoit assembler ses Chevrolet Silverado, GMC Sierra et Cadillac Escalade à l’usine Orion au Michigan dès 2027. Ce site de production, initialement destiné aux véhicules électriques, sera désormais consacré aux modèles à essence.

Le constructeur a confirmé le 15 juillet que l’usine Orion, située à environ 55 kilomètres au nord de Detroit, produira ces camionnettes pleine grandeur et VUS. Cette décision suit l’annonce récente de GM d’investir 4 milliards $ US pour augmenter la production de véhicules à combustion interne dans trois usines américaines, incluant Orion, Fairfax Assembly au Kansas et Spring Hill Manufacturing au Tennessee.

Dans une déclaration, GM a indiqué que cette production supplémentaire au Michigan permettrait de répondre à la demande continue pour les camionnettes et VUS, tout en renforçant sa présence manufacturière dans l’État et au pays.

Pendant ce temps, le complexe d’assemblage de GM à Silao, au Mexique — où sont fabriqués les Silverado et Sierra — connaît plusieurs semaines d’inactivité. L’usine a été mise en pause durant les deux premières semaines de juillet et doit de nouveau arrêter ses activités les semaines du 4 et du 11 août, selon deux sources proches du dossier. GM décrit ces arrêts comme des efforts de routine pour optimiser la production, bien qu’il soit rare de voir plusieurs semaines d’arrêt dans des installations qui assemblent des modèles de camionnettes à fort volume.

En plus de Silao, GM fabrique les Silverado et Sierra à Fort Wayne, en Indiana, à Flint, au Michigan, et en Ontario. L’Escalade est toujours assemblée à Arlington, au Texas, aux côtés des Chevrolet Tahoe, Suburban et GMC Yukon.

L’usine Orion, largement inactive depuis la fin de 2023, devait initialement commencer à assembler des Silverado et Sierra électriques. Ces plans ont été retardés à deux reprises avant que GM ne redirige le site pour soutenir la production de camions à essence. L’usine emploie actuellement environ 200 personnes qui fabriquent des modules de batteries pour les véhicules électriques produits à la Factory Zero de GM à Detroit.

Les Silverado et Sierra demeurent les véhicules les plus populaires de GM en Amérique du Nord.