Jaguar, en Partenariat avec Tesla, Adoptera le NACS

Jaguar a établi un partenariat stratégique avec Tesla, se concentrant sur le marché nord-américain. Cette collaboration permet aux utilisateurs de véhicules électriques Jaguar de se connecter au puissant réseau Supercharger de Tesla, qui compte plus de 12 000 points de charge à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’une des caractéristiques essentielles de cette alliance est l’intégration du connecteur NACS dans tous les nouveaux Jaguars vendus dans ces régions à partir de 2025. Cette fonctionnalité élimine le besoin d’un adaptateur, facilitant le processus de charge pour les propriétaires de Jaguar. De plus, Jaguar prévoit d’acquérir des adaptateurs auprès de Tesla, garantissant que les conducteurs de I-PACE pourront également bénéficier de cette intégration dès que ces adaptateurs seront disponibles.

Cette collaboration est une avancée importante dans la stratégie « Reimagine » de Jaguar. Le constructeur automobile est en pleine transformation, redéfinissant son identité en tant que marque de luxe entièrement électrique et moderne. En garantissant un accès facile et efficace à un réseau de charge fiable, Jaguar vise à améliorer l’expérience de conduite et de propriété pour ses clients.

La fiabilité et la convivialité du réseau Supercharger de Tesla, combinées à la technologie de pointe des batteries promise par Jaguar, garantissent une charge optimisée sur les Superchargeurs V3 et V4. Cette intégration assure aux conducteurs de Jaguar une charge puissante et constante, quel que soit le type de Superchargeur. De plus, comme l’a souligné Mark Camilleri, Directeur des Services d’Électrification, bien que la majorité des charges de véhicules électriques se fassent à domicile, les conducteurs recherchent également des solutions de charge rapides et fiables lors de leurs déplacements quotidiens.