Galerie Photo : Les voitures exotiques présentes au Salon de l’Auto International de New York 2026

Comme dans tous les grands salons de l’auto à travers le monde, l’édition 2026 du salon de New York fait la part belle aux voitures exotiques.

Comme la Grosse Pomme comporte une plus grande proportion de millionnaires et milliardaires que la plupart des autres grandes villes Nord-Américaines, il n’est pas surprenant de constater qu’un kiosque sur le plancher d’exposition principal est dédié à ces véhicules d’exception.

Voici donc les voitures exotiques que vous pourrez admirer en personne au Salon International de l’Automobile de New York 2026, qui se tient du 3 au 12 avril au Javits Convention Center.

Bentley SuperSports

La Bentley SuperSports, exposée au Salon de l’auto de New York 2026, est une série limitée à 500 unités, dont l’intégralité de la production est déjà réservée. Ce modèle met l’accent sur la performance dynamique avec une configuration à propulsion et une puissance de 657 ch. Le véhicule présenté arbore la livrée tricolore (vert, noir et blanc) du film Supersports: FULL SEND réalisé en partenariat avec le pilote Travis Pastrana. Pour les besoins des cascades, ce modèle spécifique intègre des modifications techniques exclusives, notamment un frein à main hydraulique et un système de freinage assisté facilitant les dérapages contrôlés et les manœuvres de précision.

Chevrolet Corvette Grand Sport

La Chevrolet Corvette Grand Sport 2027 introduit le moteur V8 atmosphérique LS6 de 6,7 litres, développant 535 chevaux et 520 lb-pi de couple. Ce bloc moteur devient également la motorisation de série pour la version Stingray en 2027. Visuellement, les bandes distinctives « hash marks » sont déplacées pour la première fois sur les ailes arrière, et la voiture exposée porte les mêmes couleurs que la Grand Sport de 1994. Techniquement, la Grand Sport 2027 reçoit de série la suspension Magnetic Ride Control afin que sa tenue de route soit à la hauteur de ses performances.

Chevrolet Corvette Z06

La Chevrolet Corvette Z06 demeure la référence atmosphérique de la gamme avec son moteur V8 LT6 de 5,5 L à vilebrequin à plan plat, développant 670 chevaux et un régime maximal de 8 600 tr/min. Pour 2026, la principale nouveauté réside dans une refonte complète de l’habitacle, qui abandonne la séparation verticale des commandes pour un design plus ouvert. Elle intègre un nouvel écran d’infodivertissement de 12,7 pouces haute résolution et une interface numérique mise à jour. Le modèle conserve sa carrosserie élargie et ses pneus de 345 mm à l’arrière, tandis que l’ensemble Z07 reste disponible pour optimiser l’appui aérodynamique et le freinage sur circuit.

Chevrolet Corvette ZR1X

La Corvette ZR1X 2026 s’impose comme le modèle le plus puissant de l’histoire de la marque avec une puissance combinée de 1 250 chevaux. Elle associe le V8 biturbo LT7 de 1 064 chevaux entraînant les roues arrière à un moteur électrique de 186 chevaux sur l’essieu avant, créant un rouage intégral électrifié. Cette configuration permet d’atteindre 96 km/h (60 mph) en moins de 2 secondes. Les nouveautés pour 2026 incluent un habitacle redessiné avec une configuration à trois écrans, ainsi que le système de freinage J59 doté d’étriers Alcon à 10 pistons. Un ensemble aérodynamique optionnel permet de générer jusqu’à 1 200 lb d’appui au sol.

Ford Mustang GTD Spirit of America

La Mustang GTD Spirit of America est une édition spéciale commémorant les 60 ans du modèle et son passage sous la barre des 7 minutes au Nürburgring. Elle est animée par le moteur le plus puissant de l’histoire de la lignée, développant 815 chevaux et 664 lb-pi de couple, permettant une vitesse maximale de 325 km/h. Cette version se distingue par une livrée blanc performance avec des bandes rouges et bleues, ainsi que des composants aérodynamiques en fibre de carbone apparente. L’habitacle est doté d’accents en titane imprimés en 3D et de sièges exclusifs en cuir et Dinamica. Le groupe Performance est inclus de série.

Karma Amaris

La Karma Amaris 2027 est un coupé de luxe utilisant une motorisation électrique à autonomie prolongée (EREV). Son architecture comprend deux moteurs électriques entraînant les roues arrière et un générateur thermique turbocompressé à trois cylindres, développant une puissance combinée de 708 chevaux et 676 lb-pi de couple. Cette configuration offre une autonomie électrique supérieure à 160 km et une autonomie totale de 640 km. Sa carrosserie en fibre de carbone et aluminium intègre des portières en élytre et un aileron arrière à passage d’air. L’habitacle biplace dispose d’un toit en verre électrochrome et de technologies dissimulées, comme l’écran du passager. La production est prévue pour la fin 2026.

Koenigsegg Regera

La Koenigsegg Regera est présentée au Salon de New York 2026 comme une vitrine technologique de la marque suédoise, limitée mondialement à 80 exemplaires (dont 2 sont exposés à New York). Ce modèle se distingue par l’absence de boîte de vitesses traditionnelle, utilisant à la place le système Koenigsegg Direct Drive. Son architecture hybride combine un moteur V8 biturbo de 5,0 litres avec trois moteurs électriques pour une puissance totale dépassant 1 500 chevaux et un couple de plus de 1 475 lb-pi. Le véhicule est équipé de supports de moteur actifs pour réduire les vibrations et du système électro-hydraulique Autoskin permettant l’ouverture automatisée des portières et des capots.

Lotus Emira

Lotus Emira | Photo: Anthony Lemonde Lotus Emira | Photo: Anthony Lemonde

La Lotus Emira 2026, présentée dans ses nouvelles variantes V6 SE et Turbo, marque une évolution technique du coupé à moteur central. La version V6 SE conserve le moteur de 3,5 L suralimenté de 400 chevaux, désormais doté d’un support de boîte manuelle retravaillé pour plus de précision. La gamme accueille aussi l’Emira Turbo d’entrée de gamme, utilisant un quatre cylindres de 2,0 L d’origine AMG développant 360 chevaux. Pour 2026, Lotus a optimisé le système de refroidissement et recalibré la boîte à double embrayage pour des passages de rapports plus rapides. Deux nouvelles teintes métallisées, EOS Green et Purple Haze, complètent les options de personnalisation.

McLaren 750S et Artura

McLaren présente ses deux piliers de performance, la 750S et l’Artura, illustrant deux approches distinctes de l’ingénierie. La 750S se définit comme le modèle de série le plus léger et puissant de la marque, doté d’un V8 biturbo de 4,0 litres produisant 750 ch et 590 lb-pi de couple. Elle bénéficie d’une réduction de poids de 30 kg par rapport à la 720S et d’une transmission au rapport final raccourci de 15 % pour des accélérations plus vives. De son côté, l’Artura incarne l’hybride haute performance avec son architecture en carbone et son groupe motopropulseur V6 biturbo électrifié développant un total de 700 ch. Elle intègre des technologies avancées comme un différentiel électronique et une conception optimisée pour l’efficacité aérodynamique.

Porsche 911 GT3 Touring Package

La Porsche 911 GT3 et sa version Touring Package célèbrent le 25e anniversaire du modèle avec des évolutions techniques axées sur la réactivité. Le moteur atmosphérique de 4,0 L produit 502 chevaux et 331 lb-pi de torque, désormais associé à des rapports de boîte (manuelle ou PDK) raccourcis de 8 %. La nouveauté majeure du Touring Package est l’ajout optionnel de sièges arrière, une première historique pour ce modèle. L’aérodynamisme est optimisé via un diffuseur avant redessiné et des suspensions adoptant un système anti-plongée issu de la GT3 RS. Une réduction de poids est obtenue grâce à une nouvelle batterie de 40 Ah et l’ensemble optionnel Leichtbau (allégé), proposant des jantes en magnésium et des composants en carbone (CFRP).

Porsche 911 GT3 RS (Ensemble Manthey)

La Porsche 911 GT3 RS équipée de l’ensemble Manthey, exposée au Salon de l’auto de New York 2026, est une version optimisée pour le circuit du modèle de génération 992.1. Elle conserve le moteur six cylindres à plat atmosphérique de 4,0 L produisant 525 chevaux et 465 Nm de couple. La nouveauté majeure réside dans le kit aérodynamique radical qui génère plus de 1 000 kg d’appui à 285 km/h. Ce gain est obtenu grâce à un aileron arrière à lames DRS, des dérives d’ailes élargies, un diffuseur plus large et des disques de roue arrière en carbone (aerodiscs). Elle reçoit également une suspension à combinés filetés semi-actifs réglable directement depuis le volant et des conduites de frein en acier tressé. Une lunette arrière en carbone remplace le verre, offrant un gain de poids de 25 % sur ce composant.

Rolls-Royce Black Badge Ghost

La Rolls-Royce Black Badge Ghost Series II représente la version la plus agile et la plus axée sur le conducteur de la gamme Rolls-Royce. Son moteur V12 biturbo de 6,75 litres est proposé dans une configuration haute puissance, offrant un surplus de 29 ch et 37 lb-pi de couple par rapport à la Ghost Series II standard. Elle se distingue visuellement par un traitement en chrome noir appliqué sur la calandre, les poignées de porte et la statuette Spirit of Ecstasy, ainsi que par des jantes forgées exclusives de 22 pouces à sept rayons. L’habitacle intègre de nouveaux matériaux, notamment le textile « Duality Twill » fabriqué à partir de fibres de bambou et des finitions en carbone technique au tissage géométrique. La maniabilité est renforcée par la suspension Planar, les quatre roues motrices et directrices, ainsi qu’un mode « Low » augmentant la vitesse des passages de rapports de 50 %.

Rolls-Royce Black Badge Spectre

La Black Badge Spectre 2026 s’impose comme la Rolls-Royce la plus puissante de l’histoire. Ce super coupé électrique développe une puissance record de 659 ch et un couple phénoménal de 793 lb-pi. Deux nouvelles fonctions de conduite font leur apparition : l’Infinity Mode, qui libère la pleine puissance via un bouton sur le volant, et le Spirited Mode, qui optimise l’accélération instantanée pour atteindre 0 à 100 km/h en environ 4,1 secondes. Les éléments chromés traditionnels, comme la calandre et la statuette Spirit of Ecstasy, arborent une finition sombre miroir. L’habitacle se distingue par une Fascia illuminée comptant plus de 5 500 « étoiles » et l’utilisation de Fibre Technique (un tissage de carbone et de fils métalliques). Le châssis a été recalibré avec une direction plus ferme et une stabilisation du roulis accrue pour une expérience de conduite plus engagée.

Zenvo Aurora Agil

La Zenvo Aurora Agil représente la voiture de route la plus légère et la plus puissante jamais produite par le constructeur danois. Au cœur de cette hypercar se trouve un moteur V12 de 6,6 litres quadriturbo développant 1 250 ch et capable d’atteindre un régime de 9 800 tr/min. Ce bloc thermique est secondé par un système à trois moteurs électriques (600 ch supplémentaires), portant la puissance totale à 1 850 ch.

Reposant sur la monocoque modulaire en carbone ZM1, la version Agil se distingue par une carrosserie agressive conçue spécifiquement pour la piste, maximisant l’appui aérodynamique par rapport à la variante Tur (Grand Tourisme). Son design « squelettique » met délibérément à nu des éléments du châssis, du moteur et de la suspension, soulignant une philosophie de conception sans compromis.