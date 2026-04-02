Galerie photo : Les nouveautés présentées au Salon International de l’Automobile de New York 2026

Bien qu’il n’ait plus la même envergure qu’il y a quelques années, le salon de l’auto de New York est encore le cadre de plusieurs lancements et dévoilements de nouveaux modèles en 2026, la preuve étant les quinze modèles suivants, qui y feront leur première apparition devant public cette année.

Le salon de l’auto de New York 2026 se tiendra du 3 au 12 avril au Javits Convention Centre.

Chevrolet Corvette Grand Sport 2027

La Chevrolet Corvette Grand Sport 2027 introduit le nouveau moteur V8 atmosphérique LS6 de 6,7 litres, développant 535 chevaux et 520 lb-pi de couple. Ce bloc devient également la motorisation de série de la Stingray pour 2027. La gamme se décline en deux versions : la Grand Sport (propulsion) et la Grand Sport X, qui ajoute un moteur électrique à l’essieu avant pour offrir un rouage intégral et une puissance combinée de 721 chevaux. Sur le plan technique, la suspension Magnetic Ride Control est désormais incluse de série. Visuellement, les bandes contrastantes migrent pour la première fois vers les ailes arrière du véhicule, soulignant la position centrale de son moteur.

Chrysler Pacifica 2027

Dévoilée au Salon de l’auto de New York 2026, la Chrysler Pacifica 2027 présente une partie avant redessinée intégrant un emblème ailé illuminé et une signature lumineuse à DEL dite en « touches de piano ». Le véhicule conserve son moteur V6 Pentastar de 3,6 litres produisant 287 chevaux et 262 lb-pi de couple. Les nouveautés technologiques incluent un hayon électrique à hauteur réglable et l’ajout d’une vue d’angle mort activée par le clignotant au groupe de sécurité Safety Sphere. La version haut de gamme Pinnacle introduit un intérieur en cuir Nappa Bleu Agave avec des accents en alliage de cuivre. Le système de sièges escamotables Stow ’n Go aux deux rangées arrière demeure de série.

Ford Bronco RTR 2027

Le Ford Bronco RTR 2027 est une variante optimisée pour le tout-terrain à haute vitesse, conçue pour offrir des performances techniques avancées à un coût inférieur à celui du modèle Raptor. Il utilise un moteur EcoBoost de 2,3 litres associé à une transmission automatique à 10 rapports, intégrant un système anti-lag et un ventilateur de refroidissement de 1 000 watts issu du Bronco Raptor. Ce modèle introduit une combinaison inédite d’une suspension à haut dégagement et de pneus de 33 pouces de série. L’habitacle se distingue par des accents de couleur « Hyper Lime » sur les ceintures et les poignées, ainsi que par des graphiques topographiques sur le tableau de bord, deux éléments que l’on retrouve aussi à l’extérieur.

Ford Expedition 30e anniversaire 2027

Le Ford Expedition 2027 introduit un ensemble d’apparence spécial pour marquer le 30e anniversaire du modèle. Cette édition se caractérise par une peinture exclusive « Blue Ember » métallisée à trois couches, une teinte précédemment réservée à la Mustang Dark Horse. Le véhicule est équipé de roues de 22 pouces au fini noir ébène lustré dotées de cache-moyeux spécifiques. L’habitacle se distingue par une garniture gris « Salt Crystal » et des badges commémoratifs situés sur les seuils de portes, le hayon arrière et la console centrale coulissante en cuir. Cet ensemble est proposé sur la version au fini « Stealth » de l’Expedition.

Genesis GV60 Magma

Le Genesis GV60 Magma est le modèle électrique le plus performant de la marque à ce jour. Il est équipé de deux moteurs électriques développant une puissance combinée de 641 chevaux et un couple de 583 lb-pi, permettant d’atteindre 100 km/h en 3,4 secondes. Les nouveautés techniques incluent une gestion moteur à deux étapes pour maintenir la puissance à haute vitesse et un mode « Boost » dont la durée passe à 15 secondes. Le véhicule introduit également les modes de conduite exclusifs Sprint et GT, ainsi qu’une pédale d’accélérateur à résistance variable conçue pour accroître la précision du contrôle.

Infiniti QX65 2027

L’Infiniti QX65 2027 est un nouveau VUS de type coupé dont la commercialisation est prévue pour le début de l’été 2026. Ce modèle est équipé d’un moteur quatre cylindres VC-Turbo de 2,0 litres développant 268 chevaux et 286 lb-pi de couple, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral de série. Sa carrosserie introduit la peinture « Rouge Feu Solaire », qui intègre de véritables éclats de verre plaqués or. À l’intérieur, il propose deux écrans de 12,3 pouces avec Google intégré et un système audio Klipsch. Les aides à la conduite incluent, selon la version, le système ProPILOT Assist 2.1 pour une conduite semi-autonome sur autoroute. Ce modèle attirera une clientèle à la recherche d’un véhicule un peu plus exclusif que le QX60 duquel il dérive.

Kia EV3 2027

Le Kia EV3 2027 est un VUS électrique compact reposant sur la plateforme E-GMP. Il propose deux capacités de batterie, 58,3 kWh et 81,4 kWh, offrant une autonomie maximale estimée par le fabricant à 515 km. Les nouveautés techniques incluent l’adoption de série d’un port de recharge NACS, la fonction « Plug and Charge » et le système i-Pedal 3.0. L’habitacle intègre un affichage numérique de près de 30 pouces et permet la recharge bidirectionnelle vers des appareils (V2L) ou une résidence (V2H). Une version GT haute performance de 288 chevaux avec suspension sport est également introduite. Sa commercialisation est prévue pour la fin 2026, alors qu’il deviendra le plus petit VÉ de la marque en Amérique du Nord.

Kia PV5 WAV Taxi Concept

Le Kia PV5 WAV est un concept de taxi électrique accessible aux fauteuils roulants dévoilé au Salon de l’auto de New York 2026. Issu d’un partenariat avec l’entreprise BraunAbility, ce véhicule utilise une plateforme électrique modulaire spécialement étudiée pour simplifier les conversions et en réduire les coûts. Ce modèle respecte les normes d’accessibilité ADA et intègre des systèmes de fixation pour passagers ainsi qu’un seuil d’entrée bas facilitant l’accès. En 2026, Kia et BraunAbility entament une phase de validation sur le terrain à New York afin de recueillir les commentaires des usagers et des gestionnaires de flottes pour affiner la version de production.

Kia Seltos et Seltos HEV 2027

Dévoilé au Salon de l’auto de New York 2026, le Kia Seltos 2027 entame sa deuxième génération avec un empattement allongé de 2,4 pouces (61 mm) et un design inspiré du Telluride. Il devient le seul modèle de son segment à offrir trois motorisations : un moteur 2,0 L atmosphérique, un 1,6 L turbocompressé et une nouvelle variante hybride de 1,6 L. Le Seltos HEV introduit le premier système de traction intégrale électrique (e-AWD) de Kia pour un VUS hybride. L’habitacle dispose de près de 30 pouces d’affichage numérique, incluant deux écrans de 12,3 pouces et un panneau de climatisation de 5 pouces. Les nouveautés incluent une garde au sol de 8,1 pouces (206 mm), des poignées de porte affleurantes et des aides à la conduite bonifiées comme l’assistance aux intersections.

Nissan Z NISMO 2027

La Nissan Z NISMO 2027 introduit une nouvelle transmission manuelle optionnelle, calibrée spécifiquement pour supporter les 420 chevaux et 384 lb-pi de couple de son moteur. Cette boîte bénéficie d’un embrayage renforcé et d’une course de levier raccourcie de 5 à 6 mm par rapport à la version standard. Le véhicule adopte des disques de frein avant dérivés de la Nissan GT-R (R35), réduisant la masse non suspendue de 10 lb par côté tout en améliorant le refroidissement. Visuellement, la face avant est redessinée avec une barre horizontale rappelant la génération S30, et le logo « Z » remplace l’emblème Nissan à l’avant. Un chargeur sans fil Qi2 et un déflecteur de réservoir de carburant pour la conduite sur circuit complètent les nouveautés. Sa disponibilité est prévue pour l’été 2026.

Ram ProMaster City 2027

Le Ram ProMaster City 2027 réintègre la gamme Ram Professionnel en tant que fourgon commercial intermédiaire de Classe 2. Il est équipé d’un moteur quatre cylindres turbo de 1,6 litre produisant 166 chevaux et 221 lb-pi de couple, associé à une boîte automatique à huit rapports. Ce modèle se distingue par sa zone de chargement de 4 728 litres capable d’accueillir deux palettes standard et par une charge utile dépassant 907 kg (2 000 lb). Les nouveautés incluent une calandre redessinée, un hayon arrière optionnel et un intérieur doté de deux écrans de 10 pouces. Le freinage d’urgence automatique et un rétroviseur numérique complètent l’équipement de série. Sa commercialisation est prévue pour le premier trimestre de 2027.

Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027

Le Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027 marque l’introduction de la technologie hybride au sein de la gamme Wilderness. Le véhicule utilise un système série-parallèle combinant un moteur Boxer de 2,5 litres à cycle Atkinson/Miller et des moteurs électriques, développant une puissance totale de 194 chevaux. Cette motorisation permet une amélioration de l’efficacité énergétique allant jusqu’à 25 % par rapport au modèle Wilderness non hybride. Il conserve ses aptitudes hors route avec une garde au sol de 9,3 pouces (236 mm), un rouage intégral symétrique à connexion mécanique et des pneus tout-terrain Yokohama Geolandar. L’habitacle est équipé d’un écran de 11,6 pouces et d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces. Sa commercialisation débutera à la fin de 2026, mais seulement aux États-Unis, puisque sa fabrication américaine l’expose aux contre-tariffs du gouvernement canadien sur les véhicules ne s’inscrivant pas dans l’ACÉUM.

Subaru Getaway 2027

Le Subaru Getaway 2027 est un nouveau VUS entièrement électrique à trois rangées pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Dévoilé au Salon de New York 2026, il devient le modèle de production le plus puissant de la marque avec une puissance combinée de 420 chevaux et un rouage intégral symétrique de série. Cette puissance est d’ailleurs supérieure à celle du Toyota Highlander EV, pourtant très similaire. Sa batterie de 95,8 kWh offre une autonomie estimée à plus de 483 km et intègre un port de recharge NACS de série. Le véhicule dispose d’une garde au sol de 8,3 pouces (211 mm), du système X-MODE et d’une capacité de remorquage de 3 500 lb. L’habitacle est doté d’un écran multimédia de 14 pouces et de la suite de technologies d’aide à la conduite EyeSight. Son arrivée chez les concessionnaires est prévue pour la fin 2026.

Volkswagen Atlas 2027

La deuxième génération du Volkswagen Atlas 2027 repose sur la nouvelle plateforme MQB evo. Elle est animée par un moteur turbo de 2,0 litres produisant 282 chevaux et 258 lb-pi de couple, une puissance en hausse de 13 chevaux par rapport à la version précédente. Le design extérieur présente une carrosserie entièrement nouvelle et une signature lumineuse à DEL bidimensionnelle avec un logo rétroéclairé. L’habitacle intègre des matériaux plus haut de gamme, des boiseries de série et un écran tactile atteignant 15 pouces. Les nouveautés incluent un airbag central avant, la recharge sans fil double Qi2 et un système d’aide à la conduite IQ.DRIVE amélioré capable d’initier des changements de voie. Son lancement est prévu pour l’automne 2026