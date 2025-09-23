Ford teste la Mustang hybride S650 qui porte le nom de code interne « S650E »

Le projet hybride de la Mustang, longtemps retardé, semble progresser sous l’appellation interne S650E.

Selon des sources proches du projet, Ford est actuellement en train de tester une variante hybride de la Mustang de génération S650. Le véhicule, désigné en interne « S650E », est entré dans la phase de Technology Prove-Out, qui inclut les premiers essais des composants du groupe motopropulseur et leur intégration au véhicule.

Le projet de Mustang hybride avait été annoncé pour la première fois en 2017, lorsque Ford avait investi 700 millions de $ dans la modernisation de son usine d’assemblage de Flat Rock, au Michigan. À l’époque, l’entreprise avait indiqué qu’une Mustang hybride à moteur V8 verrait le jour en 2020. Toutefois, le modèle n’a jamais atteint la production, et aucune mise à jour n’avait été communiquée jusqu’à présent.

Les détails du système hybride ne sont pas encore confirmés. On ignore s’il s’agira d’une configuration hybride traditionnelle ou rechargeable. Il n’est pas non plus clair si le moteur thermique sera un V8, un EcoBoost six cylindres ou même quatre cylindres. L’absence d’informations techniques laisse ouvertes plusieurs questions quant à la puissance, au positionnement de la batterie et aux caractéristiques de performance.

En dépit de ces incertitudes, ce rapport est en ligne avec le plan déjà annoncé de Ford, qui prévoit offrir des groupes motopropulseurs hybrides sur tous les modèles de sa division Ford Blue axée sur les moteurs à combustion interne (ICE) d’ici 2030. La Mustang demeure un élément clé de ce portefeuille de produits, en plus d’être la seule voiture encore commercialisée.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déjà exprimé sa préférence pour l’électrification partielle plutôt que pour des motorisations 100 % électriques dans certains véhicules axés sur la performance. En août 2023, Farley avait déclaré qu’un coupé Mustang entièrement électrique était improbable. Un an plus tard, en août 2024, il confirmait que Ford Racing testait activement des groupes motopropulseurs hybrides, ajoutant que « les motorisations partiellement électriques fonctionnent bien pour les conducteurs de performance ».

L’avenir de la Mustang hybride pourrait aussi être influencé par l’évolution des réglementations américaines. L’assouplissement des normes de consommation de carburant et d’émissions sous l’administration Trump pourrait réduire l’urgence d’introduire des modèles électrifiés, ce qui pourrait influencer le calendrier de lancement de la Mustang hybride.