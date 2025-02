Ford lancera des VUS et des camions à autonomie étendue en 2027

Ford prévoit de lancer des VUS VÉLP et des camions Super Duty d’ici 2027, en combinant des moteurs électriques avec des générateurs à essence pour augmenter l’autonomie.

Ford lancera des VUS VÉLP et des camions Super Duty pour augmenter ses bénéfices. Les VÉLP utilisent des moteurs électriques et des générateurs à essence pour augmenter l’autonomie. Cette décision devrait améliorer la rentabilité des véhicules électriques de Ford.



Ford prévoit d’introduire des véhicules électriques à longue portée (VÉLP) dans plusieurs segments, y compris les VUS et les camions Super Duty, à partir de 2027. Cette décision répond aux incertitudes du marché et aux préoccupations des consommateurs concernant l’autonomie et l’infrastructure de recharge.

Les VÉLP associent des moteurs électriques alimentés par de grandes batteries à un générateur à essence qui recharge la batterie en cas de besoin. Contrairement aux hybrides traditionnels, le moteur à essence d’un VÉLP n’entraîne pas directement les roues. Au lieu de cela, le véhicule fonctionne uniquement grâce à la propulsion électrique, le générateur embarqué servant d’appoint pour augmenter l’autonomie lorsque les stations de recharge sont inaccessibles.

L’entreprise VÉLP de Ford s’inscrit dans le cadre plus large de ses projets « skunkworks » ou élites de véhicules électriques, qui visent à développer des modèles électriques plus abordables pour concurrencer des entreprises comme Tesla. L’industrie et les consommateurs ont manifesté un intérêt croissant pour les VÉLP, qui se sont imposés comme une solution intermédiaire entre les véhicules entièrement électriques et les véhicules à moteur à combustion interne.

Au niveau mondial, les VÉLP gagnent déjà en popularité. En Chine, les constructeurs automobiles ont vendu environ 623 000 VÉLP en 2024, selon les données de l’Association chinoise des constructeurs automobiles. Aux États-Unis, des entreprises telles que Stellantis et Scout Motors font leur entrée sur le marché avec des offres VÉLP. Stellantis lancera en 2025 le Ram 1500 Ramcharger, qui promet une autonomie d’environ 1 100 km, tandis que Scout Motors prévoit de proposer des versions purement VE et VÉLP de son VUS Traveler et de sa camionnette Terra. Les premières données de réservation de Scout montrent que les EREV ont représenté 80 % des précommandes.

Pour Ford, le passage aux EREV intervient alors que sa division EV, Model e, est confrontée à des vents contraires sur le plan financier. L’unité devrait afficher une perte de 5 milliards de dollars en 2024, malgré l’augmentation des ventes de la F-150 Lightning entièrement électrique. La Lightning reste un produit de niche au sein de la gamme F-150, qui comprend des modèles à essence et hybrides. Ford a également annulé ses projets de VUS électrique à trois rangées et retardé la sortie d’un pick-up tout électrique qui devait succéder à la Lightning.