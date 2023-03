Ford dépose un brevet pour un système permettant des «burnouts» avec les véhicules électriques

Le brevet montre un système permettant de réchauffer les pneus avant et arrières.

Une indication de la puissance est aussi affichée pour le conducteur.

Les images dans le document montrent une Mustang Mach-E.

Un brevet déposé par Ford auprès de l’Office américain des brevets présente un système permettant aux véhicules électriques équipés d’au moins deux moteurs d’effectuer des burnouts sur les quatre roues.

Cette fonction pourrait être activée en appuyant sur un bouton, après quoi les freins avant ou arrière seraient appliqués tandis que la puissance serait envoyée à l’essieu opposé.

Cela permettrait aux conducteurs de faire tourner les pneus et d’effectuer un burnout avec les roues arrière et les roues avant.

Selon la description contenue dans le dossier, une action spécifique sur les pédales d’accélérateur et de frein pourrait être utilisée pour faire passer la puissance de l’avant à l’arrière, ce qui permettrait de garder les quatre roues fumantes en même temps.

Outre le fait qu’il permet au conducteur d’attirer l’attention, le burnout permet de chauffer les pneus afin qu’ils offrent un maximum d’adhérence avant les courses d’accélération.

Selon Ford, l’utilisation du mode « burnout » fait apparaître un affichage de puissance dans le combiné d’instruments pour donner au conducteur une meilleure idée de ce qui se passe dans le groupe motopropulseur.

Grâce au couple instantané fourni par les moteurs électriques, il est relativement facile de faire tourner les pneus dans la plupart des véhicules électriques, en particulier ceux qui sont équipés de plusieurs moteurs.

La Ford Mustang Mach-E est actuellement le modèle le plus susceptible de bénéficier de cette fonctionnalité dans la gamme de la marque, puisque ses seuls autres VÉ sont un camion et une fourgonnette commerciale. C’est d’ailleurs pour cette raison que les images du dépôt de brevet montrent le VUS électrique en train de fumer ses pneus.

Bien sûr, breveter une idée ne signifie pas nécessairement qu’elle sera produite, et il est possible que Ford n’utilise cette fonction que dans ses voitures de course et ses concepts, si tant est qu’elle l’utilise.

Source : Motor1