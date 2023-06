FLO s’associe à Nissan Canada pour améliorer l’accès à la recharge des VE

FLO et Nissan Canada s’associent pour favoriser l’adoption des VE en offrant des crédits de recharge.

Les chargeurs domestiques FLO sont maintenant disponibles chez les concessionnaires Nissan, améliorant ainsi l’accessibilité à la recharge.

Les acheteurs de VE de Nissan ont accès au réseau FLO, ce qui garantit une recharge pratique.

Dans le but d’accélérer l’adoption des véhicules électriques (VE) au Canada, FLO, un acteur clé de l’infrastructure de recharge des VE en Amérique du Nord, et Nissan Canada, ont annoncé un effort de collaboration. Ce partenariat est conçu pour améliorer la commodité de la recharge des VE, en offrant des crédits de recharge gratuits et un accès accru aux chargeurs résidentiels de VE de FLO pour les nouveaux acheteurs de VE Nissan à travers le pays.

Le programme nouvellement dévoilé promet un crédit de recharge de 150 $ aux clients de Nissan Canada qui choisissent d’acheter ou de louer un nouveau Nissan EV, ainsi que l’ensemble de protection Nissan EV Care. Pour aller plus loin, les concessionnaires Nissan de tout le pays vendent désormais des chargeurs FLO Home, ce qui permet aux acheteurs de VE de bénéficier d’une expérience d’achat transparente.

« Avec l’essor des VE sur les routes nord-américaines, notre objectif est de garantir l’accessibilité, la sécurité et la fiabilité des chargeurs de VE pour tous les utilisateurs », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. Le partenariat avec Nissan représente l’engagement commun des deux entreprises à accélérer l’adoption des VE en Amérique du Nord.

Les nouveaux conducteurs de VE Nissan ont accès au réseau de recharge FLO EV, un réseau complet de bornes de recharge conviviales pour VE. Ce réseau comprend des chargeurs rapides FLO de niveau 2 et CC répartis au Canada et aux États-Unis, offrant une expérience de charge sans tracas.

« Nous sommes ravis de nous associer à FLO pour rapprocher encore davantage la recharge des VE de nos clients », a déclaré Ben Lee, président de Nissan Canada Extended Services Inc. « En plus d’offrir un crédit de recharge de 150 $ avec l’ensemble de protection Nissan EV Care, nos clients peuvent maintenant acheter de façon pratique un chargeur domestique FLO directement chez nos concessionnaires. »

Le chargeur domestique FLO est l’unité de recharge domestique offerte par Nissan Canada à ses concessionnaires. Ce chargeur est de construction robuste pour résister aux conditions météorologiques extrêmes et offre une efficacité certifiée ENERGY STAR. La fonction de recharge intelligente du modèle X5 permet aux utilisateurs de programmer les heures de recharge, de limiter la puissance pendant les heures de pointe et de suivre l’utilisation via leur téléphone intelligent. Cette fonction, associée à un temps de charge rapide de 6 à 8 heures, fait du chargeur FLO Home un choix de premier ordre pour les clients Nissan EV.